A los 65 años fallece Bob Saget, actor de Full House

Bob Saget, conocido mundialmente por su rol en la serie Full House, falleció a los 65 años.

De acuerdo al portal de espectáculos estadounidense TMZ, Saget fue encontrado sin vida en su habitación en el hotel Ritz-Carlton de Orlando, Florida.

Alrededor de las 16:00 horas, según los reportes del medio, tanto el departamento del Sheriff como el de Bomberos recibieron alertas de parte del personal de seguridad del hotel, el cual encontró al actor de Full House en la habitación.

Hasta el momento las circunstancias de su muerte no han sido aclaradas.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022