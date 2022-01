Nadie sabe sobre la pastilla anticovid

CIUDAD VICTORIA.- La autorización de la pastilla de emergencia Molnupiravir MSD, contra la COVID-19, abre la puerta para tener un mayor control sobre la enfermedad, sin embargo, hay que esperar los lineamientos de uso y acceso a la misma.

Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud dijo que luego de la autorización dada a conocer el viernes por la federación, en el Estado no hay información detallada será el uso de la misma.

A pregunta expresa, sobre la posibilidad de que el gobierno del Estado tenga acceso a ella para compra local, dijo que no tienen información y que no hay políticas emitidas tras el anuncio.

NO HAY AUN TRATAMIENTO PARA COVID

En la actualidad, ni en Tamaulipas, ni en México ni en el mundo hay un tratamiento específico autorizado para tratar el COVID-19 que es una enfermedad viral, solo se dan tratamientos sintomáticos, dijo el especialista en salud pública, José Alfredo Rodríguez Trujillo.

Como epidemiólogo explica que hay por lo menos 3 niveles, etapas o estadíos en la evolución de un paciente con COVID-19, estos son; la etapa leve, la moderada y la grave.

En la primera considerada como leve, el paciente debe llevar un control de temperatura “por eso se prescribe el paracetamol, para la función pulmonar se le recetan expectorantes como el ambroxol y antivirales”.

Además, el paciente debe atender todas las medidas ya conocidas de prevención como el distanciamiento, la higiene, el consumo de líquidos y consumo de vitamina C.

Explica que cuando la enfermedad avanza a un nivel moderado, en donde el paciente presenta un problema general de malestar de cuerpo, se siente decaído, trae mucha tos, y ya hay un esfuerzo para respirar sin llegar a la neumonía, cambia el tratamiento.

“Aquí el paciente requiere de un control de fiebre, de la función pulmonar, requiere el uso de algún antiviral, como el oseltamivir, no es el especifico, pero es el que ha permitido que el paciente no genere más virus y no caiga en un cuadro más grave”.

Además, requiere de un manejo preventivo, con medicamentos como la Azitromicina, Vitamina D, Vitamina C, de un monitoreo o seguimiento mucho más estricto de temperatura y oxigenación y función pulmonar”.

En la tercera etapa o cuando se trata de un paciente grave, “hablamos de un paciente que está en un estatus ya complicado, hemos observado que pacientes que se complican se registran entre los días 6 y 9 de la enfermedad”.

Ya tienen dificultad para respirar, ya generó neumonía, genera problemas de falta de oxigenación porque la saturación baja, si son diabéticos se incrementó el azúcar, la alta presión se descompenso lo mismo que la insuficiencia renal.

Es cuando se puede requerir la sala de terapia intensiva, o manejo hospitalario por lo menos, todo depende de la evolución; si sigue comprometiéndose el sistema ventilatorio”.

Aparte del soporte ventilatorio, hay tratamiento con antivirales, expectorantes, antitérmicos para fiebre y el control de todo lo que se descompensa, con manejo de insulina y medicamentos para regulawwr la función cardiaca.

“No hay recetas de cocina para manejar un paciente Covid, cada uno se debe manejar en función de comorbilidad, evolución y hasta el nivel a donde llegue la enfermedad. Aunque hay estudios en donde el uso de esteroides como la dexametasona son avalados, o de medicamentos que no tienen nada que ver con lo antiviral como la ivermectina, que sirve para control de enfermedades de tipo parasitarias, cuando estamos atacando un virus, pero que también han bajado la carga viral.

LA PASTILLA DE EMERGENCIA

La llamada pastilla de emergencia, Molnupiravir MSD, es un antiviral, “un fármaco, como el que salió cuando la pandemia de la influenza, para combatirla salió el oseltamivir”, dijo.

“Cuando salió la influenza se usó mucho para tratar el virus y disminuir la carga viral el oseltamivir, que también ayuda hoy contra COVID-19, ha demostrado que da resultados”.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ