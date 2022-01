Proceso tiznado

+ Los aspirantes a la gubernatura apenas ‘calientan’, pero ya los impugnan

+ La llegada de Gerardo Peña Flores, a la General, no es garantía de nada

+ Erasmo González Robledo le hace daño a Villarreal Anaya; ¿lo sacudirá?

Tengo la impresión de que habrá fuerte golpeteo pre-electoral en esta justa por la gubernatura, aun cuando los aspirantes envíen mensajes de respeto y urbanidad, pues a la fecha ya se han presentado varias quejas por ‘actos anticipados de pre-campaña’.

Ninguna ha prosperado todavía –por improcedentes–, pero a partir del lunes 17 próximo, cuando oficialmente estén registrados los precandidatos, incluido el de la alianza ‘Va por México’, surgirían al por mayor, Y hasta eso también con el rollo de ‘gastos excesivos de precampaña’, cuyo ‘tope’, según lo acordó el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), es de 31 millones 13 mil 820 pesos (a gastarse en 40 días).

Una cifra infame, considerando que, por vez primera, habrá elecciones para designar solamente gobernador. Y que los salarios y honorarios de los equipos de pre-campaña cuestan como el combustible para su traslado; así también los viáticos, la renta de locaciones y equipo de sonido, dejando por supuesto fuera la contratación de espacios mediáticos, propagandísticos; e incluso los materiales promocionales (gorras, bolsas, camisetas, etcétera).

Pero ninguna alianza o partido deben rebasar lo autorizado so pena de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anule precandidaturas –sobre todo, de morena–, como ya es su costumbre, en aras de boicotear la democracia alentada por Andrés Manuel López Obrador.

En la víspera circuló profusamente (en redes sociales) que Arturo Díez Gutiérrez Navarro había violado la reglamentación electoral al ‘promoverse’ en un espacio público; como César Augusto Verástegui Ostos, por convivir con la prensa con motivo del ‘Día’ del periodista’. ¡Qué absurdo!



RELEVO CUESTIONADO

La asunción de Gerardo Peña Flores como secretario General de Gobierno es cuestionada por los grupos de interés locales, por ser un político que, en territorio, de tres candidaturas a cargos de elección popular (por las que ha jugado), ¡ha perdido las tres!

Lo derrotó en 2007 Óscar Santiago Luebbert Gutiérrez, cuando ambos se disputaron la alcaldía de Reynosa. En 2010 sucumbió ante Everardo Villarreal Salinas al buscar una curul de mayoría relativa en el Palacio Legislativo de San Lázaro; y Hace unos meses, Olga Juliana Elizondo Guerra lo hizo ‘morder polvo’ nuevamente en la contienda por una curul federal de mayoría relativa.

A eso hay que sumarle que todavía no libra, ante el Congreso local, la acusación que pesa en contra suya por inconsistencias en el manejo de 30 millones de pesos, cuando Gerardo entonces era presidente de la Junta de Coordinación Política (JuCoPo).

Y eso que supone que la legislatura anterior ha sido la más productiva en Tamaulipas.

ERASMO, SU DOBLE CARA

Circula profusamente en redes sociales una nota publicada por El Diario de Tampico (el martes 2 de octubre de 2007), como principal, así encabezada: ‘AMLO representa un peligro para México: Erasmo González’.

Quien entonces fuera alcalde interino de Ciudad Madero, opinó que de ganar la Presidencia de la República (López Obrador), “se desencadenaría una crisis económica y desempleo”. ¿Ya lo olvidó?

En 2018 llegó a la Cámara de Diputados; y lo hicieron presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, repitiendo como legislador y al mismo tiempo ratificado en esa comisión en 2021.

¿Acaso porque a los beatos se les beatifica; a los santos se les santifica; y a las ratas se les ratifica?

Lo cierto es que González Robledo tiene connivencia con Mario Martín Delgado Carrillo (el dirigente nacional de morena); y han metido en burbuja al médico Villarreal Anaya, hasta el grado de haberlo comprometido para el proyecto que al final les ocupa.

Hace tiempo aquí le comenté que el enlace directo entre una gavilla de huachicoleros y contrabandistas eran los ‘mecenas’ de González Robledo.

Y el tiempo me da la razón.

Por cierto, dicen por ahí que el coordinador de la campaña de Américo sería Carlos Canturosas Villarreal; y que el operador responsable (léase coordinador) sería Erasmo González Robledo, asesorado por Mario Martín Delgado Carrillo, quien es otro de los causantes de las fracturas que presenta morena.

Ojalá, no, porque la marca entonces reduciría su penetración, que, al día actual, se sitúa muy por encima de otros proyectos.

ECONOMÍA EN PICADA

La crisis económica que atraviesa el país, en tiempo y forma le fue advertida presidente de la República, por lo que él debiera explicar por qué no tomó las medidas pertinentes, a fin de que el problema resultara menos lesivo.

Quizá no lo hizo porque, reconocer la inflación le habría acarreado otra crisis mayor. Pero lo cierto es que él, como el séquito de eruditos financieros contratados ex profeso por su administración, le causan un daño al país al encubrir a los culpables del fenómeno. Igual que sus antecesores. Se lo comento porque hay analistas que sí saben del tema.

Y a través de estudios objetivos sin ningún tinte partidista/ideológico, se han encargarlo de sugerirle que no trate de tapar el sol con un dedo.

Sobre todo cuando los cerca de 130 millones de mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Incluso, hay quienes adelantan que si en este año no se revierte la tendencia negativa México caería en un colapso económico, por lo que tendrían que tomarse otras medidas para tratar de mantener el barco a flote, como serían una drástica devaluación de nuestra moneda, la venta de más empresas (todavía) propiedad del Estado y/o un nuevo y mayor endeudamiento externo.

La situación económica que padece México es, ciertamente, en buena parte consecuencia de la crisis mundial, pero igual contribuyen al quebranto el excesivo poder burocrático, la inversión especulativa, el gasto desorbitado de nuestros gobernantes y el pillaje de algunos funcionarios públicos que las últimas seis décadas han devaluado el peso en múltiples ocasiones –directamente o disfrazando el hecho con el deslizamiento de nuestra moneda frente a otras más fuertes, como el dólar y el euro–, convirtiendo el circulante en una divisa poco atractiva para el mercado mundial.

De ahí recobra capital importancia la sentencia del filósofo inglés Locke Acteon, que así reza: ‘Todo poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente’.

Y en efecto, aquí en México los programas económicos del Gobierno Federal han fracasado a pesar de tantos planes y estrategias.

Y han fracasado porque los servidores públicos han hecho con la riqueza nacional los que se les ha dado su regalada gana; porque han gastado ofensivas cantidades de dinero en los procesos electorales y en programas de asistencia social.

En fin, esta es la triste situación que padece México quiere decir que estamos al borde de un colapso.

Caminante no hay camino

Los contagios de Covid-19 están a la orden del día, por lo que la Secretaría de Educación de Tamaulipas decidió posponer por una semana el regreso a clases presenciales, en el nivel básico.

¡Cuídese! Y cuide a su familia. Ciertamente, las modalidades del Covid-19 no han sido difundidas con la profundidad que ameritan estimándose que son menos dañinas y causan menos decesos, pero tan perjudiciales son como la primera.

Por ello no desestime tomar las medidas precautorias que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), como: a) Mantener el distanciamiento físico; b) llevar mascarilla; c) ventilar bien las habitaciones; d) evitar las aglomeraciones; d) lavarse las manos; y e) al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con pañuelo.

Se hace camino al andar

César Augusto Verástegui Ostos ha crecido tanto, en el terreno prelectoral, que difícilmente lo alcanzarían sus oponentes.

Sobre todo, por la sencillez con que se involucra con la sociedad civil y grupos políticos exhibiendo comunión, aunque obligado está a trabajar más por el rechazo hacia el sistema establecido.

Sé que el domingo próximo (enero 16) se inscribiría formalmente, ante el Ietam, como precandidato a la gubernatura; y a partir de entonces iniciar, él, un recorrido formal por toda la geografía tamaulipeca. Sabe que morena, como marca, le lleva ventaja. Sin embargo, no se arredra.

Cicuta

Andrés Manuel López Obrador estará en Ciudad Victoria –presuntamente en la tercera semana del mes–, para inaugurar el Banco Bienestar, sito en el Eje Vial.

También sé que no hará uso de la palabra. Pero al transcurrir el tiempo de precampañas, de no advertir un triunfo, lo más seguro es que haga pronunciamientos velados. ¿O no?

Correo: jusam_gg@hotmail.com