Analiza Salud situación para evitar más cierres

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Comité Estatal de Seguridad en Salud y el gabinete económico del gobierno estatal, analizan las medidas de restricción que se aplicarán en el nuevo decreto por la pandemia de COVID-19, aunque se busca evitar cierres de actividades económicas, dijo Gloria Molina gamboa.

La Secretaria de Salud dio a conocer que, esperan no establecer más restricciones como ocurrió en el anterior decreto que se decretó ley seca los domingos, porque es una de las maneras en que la población se da cuenta de las condiciones adversas de la pandemia.

¿Vienen restricciones?

“Nosotros no quisiéramos esa situación, espero que en esta semana los casos disminuyan llevamos 23 meses, ya no es tema económico, se afectó a familias, empresarios y negocios, el tema es que la gente sigue sin entender si no haces una restricción”.

Agregó que en el tema de los Ayuntamientos y dependencias gubernamentales en donde se ha detectado la presencia de contagios, la instrucción es escalonar la actividad pública entre los trabajadores.

“Es lo mismo que hemos dicho a lo largo de 23 meses, espaciar los horarios de trabajo; en dos turnos, si hay mucha gente en un turno separarlos, que tengan el aislamiento, ya es más un tema personal que institucional”.

La funcionaria destacó que este mes se avanzará en cuanto al esquema de refuerzo a personal de salud y docentes, ya que se tiene contemplado aplicar un refuerzo a más de 40 mil trabajadores del área de la salud entre el 10 y el 14 de este mes.

Mientras que para los docentes se estima que, a partir del 17 de enero, estén recibiendo la aplicación de una dosis de la marca Moderna, “esperamos que lleguen los mismos que se vacunaron en mayo de año pasado, que fueron más de 82 mil”.

VACUNA CERRADA POR LA FEDERACIÓN

Por otra parte, la funcionaria dijo que la vacuna no podrá llegar a farmacias ni centros comerciales como ocurre en Estados Unidos, porque es un tema que solo maneja el gobierno federal.

“Lamentablemente para nosotros la vacuna no es tema estatal nosotros ya la hubiéramos abierto, es un tema federal, ellos tienen el control, mientras la federación siga manteniendo la vacunación con un tema de control, no vamos a poder avanzar”.

CASOS SON ÓMICRON Y DELTA

Sobre las variantes que circulan en Tamaulipas, Molina Gamboa, advirtió que más del 50 por ciento de los casos son de Ómicron y otros de la variante Delta, dino tras señalar que los estudios no determinan cual variante porta una persona contagiada.

“Es difícil explicarme en ese sentido, las variantes se buscan al inicio cuando llegan, luego ya es una secuenciación genómica, pero estamos seguros que más de la mitad que se presentan en el estado, la variante responsable es Ómicron y algunos otros de la variante Delta”.

Los contagios han provocado que el estado se pinte de rojo prácticamente, con toda la zona sur en ese color y la frontera, “por la suma de todos”, uno por uno el primero es Matamoros, segundo Tampico, tercero Reynosa, cuarto Ciudad Victoria, quinto Madero, sexto Nuevo Laredo y séptimo Altamira.

HOSPITALES LISTOS

Finalmente, la funcionaria dio a conocer que en la actualidad los hospitales de Tamaulipas se encuentran en un 23 por ciento de demanda hospitalaria en camas COVID-19.

Los nosocomios se encuentran preparados para atender la demanda, “si, previmos esto desde el mes de noviembre a través de la difusión de redes, estuvimos difundiendo la posibilidad de la cuarta ola, porque así pasó en enero pasado”.

Tienen listos los hospitales del sector salud, los ventiladores y medicamentos, aunque esperan que no todos los casos se compliquen, dijo tras hacer un recuento de las 4 olas que para la SST han afectado a Tamaulipas.

La primera ola se vivió entre junio y julio de 2020, tras vacaciones de verano, la segunda en enero de 2021, tras las fiestas de diciembre, la tercera en agosto de 2021 luego de las vacaciones de verano y esta cuarta ola en enero de 2022, luego de los festejos de fin de año.

En ese sentido advirtió que mientras no cambiemos nuestro comportamiento como población, seguiremos teniendo olas, de manera particular después de que mucha gente se junta, después del verano, después de semana santa o hasta que haya una pastilla que mate al virus de manera definitiva.

NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA