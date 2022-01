Rescatan a piloto de avioneta a pocos segundos de ser arrollado por el tren

ESTADOS UNIDOS.- Como si se tratara de una auténtica película, un grupo de policías del estado de California, Estados Unidos realizaron un espectacular rescate de un piloto de una avioneta que se quedó varada en medio de las vías a pocos segundos de ser arrollado por un tren, por lo que las imágenes se hicieron virales en redes sociales donde los uniformados se ganaron el respeto y admiración de miles de personas.

Los desafortunados hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas del domingo 9 de enero cuando, luego de despegar del aeropuerto del Valle de San Fernando, una aeronave tipo Cessna 172 presentó problemas mecánicos obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en las calles del suburbio de Pacoima, sin embargo, para su mala fortuna, la aeronave quedó varada justo sobre unas vías ferroviarias.

Ante el incidente, al lugar arribaron elementos de la policía de California y lo primero que hicieron fue tratar de liberar al piloto, quien además de tener el cinturón de seguridad puesto, también estaba atorado entre las láminas retorcidas de la aeronave, no obstante, la situación se complicó aún más debido a que un tren se aproximaba a la zona donde estaba la avioneta, pero los oficiales nunca desistieron en su labor y lograron liberar al hombre a quien arrastraron para salvarlo de una muerte segura pues el tren arrolló la avioneta a toda velocidad y la dejó hecha añicos.

El video del dramático momento fue captado por la cámara corporal de uno de los oficiales que participó en el rescate digno de cualquier película de Hollywood y horas más tarde el video fue difundido en redes sociales donde rápidamente se hizo viral y generó todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes pidieron reconocer a los oficiales por su valiente labor, mientras que otros señalaron lo afortunado que fue el piloto pues libró la muerte en al menos dos ocasiones en un mismo día.

A plane (Cessna 172) crashed on the railroad tracks adjacent to Whiteman Airport in #Pacoima today. The pilot was pulled to safety but a then train ended up plowing into the plane. It is now in pieces as crews work to clear the tracks tonight. @CBSLA @LAFDtalk pic.twitter.com/SrIe89auQj

— John Schreiber (@johnschreiber) January 10, 2022