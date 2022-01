Ignoran a las bases

TAMAULIPAS.- No obstante el rechazo de la militancia a las decisiones de la dirigencia y a que el reparto de posiciones políticas únicamente beneficia a los grupos privilegiados de siempre, factor a causa del cual el PRI se encuentra en desgracia, el alto mando nacional del Revolucionario Institucional se resiste a acceder a las exigencias de sus miembros y seguidores.

A sabiendas de que por ese motivo no solamente no ganó ninguna gubernatura en el proceso electoral del 2021 sino que perdió ocho de las 12 que tenía en su poder, entre ellas la de Campeche, Estado Natal del dirigente nacional, Alejandro Cárdenas y compañía no tuvieron empacho en autodesignar a sus cuates y familiares candidatos a diputados federales plurinominales, el ex gobernador Rubén Moreira, su esposa Carolina Viggiano y el propio presidente nacional.

El domingo, como estaba programado, impusieron como candidata de la alianza con el PAN y el PRD a gobernadora de Hidalgo a la Secretaria General. El pretexto, impedir que el Gobernador, Omar Fayad, designara a Israel Félix Soto, a pesar de que saben que sin el respaldo del mandatario estatal la elegida se encamina a una derrota segura.

Prefirieron exponerse a perder la plaza que aceptar a un candidato que no es del grupo que dirige a la agrupación. Algo similar ha ocurrido con las alianzas en los Estados, los elegidos como candidatos no dejaron contentos a la militancia.

En Tamaulipas, el senador Américo Villarreal arrancó la precampaña con un multitudinario acto en Reynosa, sin embargo, la ausencia de sus ex contrincantes de mayor peso, Maky Ortiz Domínguez y el alcalde Adrián Oseguera, puso de relieve que la unidad morenista es solo teórica. En Acción Nacional, tampoco se han quedado atrás.

Aunque oficialmente no se ha designa do aún al candidato de la Alianza a gobernador, el hecho de que se dé como seguro que el elegido será César Verástegui Ostos, ha provocado reacciones de inconformidad entre los simpatizantes, tanto del PAN como del tricolor. Los partidarios Chucho Nader, siguen reacios a sumarse a la causa albiazul si el alcalde de Tampico queda fuera de la contienda.

A unos y a otros les molesta que no se haya tomado el parecer de la militancia y a los consejeros políticos, factor que va a complicar en serio la operación cicatriz que se reflejará el día de las votaciones. Otro asunto que debe de tener preocupados a los panistas tamaulipecos es que el escándalo de los hermanos Carmona no haya modificado las preferencias electorales.

Los resultados de las encuestas difundidas en los primeros días del año nuevo siguen colocando como puntero de la carrera por la gubernatura al partido de la 4T. La de Massive Caller del 4 de Enero, por ejemplo, reitera que, a cuatro meses de la elección, las puntuaciones no han variado, ni las de los partidos políticos de los candidatos, el color guinda supera en promedio a los azules 48 a 25 por ciento, casi el 2 por 1.

Mientras tanto, el candidato del MC, Arturo Diez Gutiérrez, dio ayer arranque a su precampaña. Su objetivo, fortalecer el proyecto de que el Movimiento Ciudadano se convierta en la tercera opción frente a las representadas por las alianzas del PAN y de la Cuarta Transformación, propósito por el que el ex panista recorrerá los 43 municipios antes del 10 de febrero para convencer a los electores que, como sucedió en los Estados de Jalisco y Nuevo León, la ola naranja es la mejor alternativa.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ