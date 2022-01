La precampaña de “Truco” y…

TAMAULIPAS.- Los recientes días han sido intensos en los trabajos de acercamiento de César “Truco” Verástegui con liderazgos sociales y con representantes del panismo de diversas regiones del estado, en un afán por afianzar su posición como aspirante a la nominación por la gubernatura.

Aunque oficialmente no se ha inscrito, las cosas están listas para iniciar pronto la precampaña, pues se espera que esta semana se haga la solicitud de registro de César “Truco” Verástegui como aspirante casi solitario. Es decir, todo indica que se va a repetir el ejercicio que en 2016 le permitió a Francisco García Cabeza de Vaca hacer precampaña, teniendo a alguien como acompañante meramente testimonial.

Si las cosas marchan como lo tiene planeado quien manda en el PAN, por ahí el fin de semana se estaría oficializando esto que le cuento: “Truco” sería el primero en registrarse en el proceso interno, para poder comenzar formalmente con sus actividades en búsqueda de algo que muchos ya dan por hecho.

Sin embargo, los estrategas del equipo de Verástegui consideraron que no será suficiente con tener a un aspirante registrado, pues hay que enviar el mensaje a la sociedad de que se trata de una verdadera competencia con tintes democráticos y por ello tienen en mente que alguien más -no Chucho Nader ni Ismael García, por supuesto-, se registre para que “Truco” no vaya solo a la “contienda” interna.

Estamos hablando de la posibilidad de que alguien, quien sea y lo acepte, juegue como complemento, como acompañante testimonial para que Verástegui tenga la oportunidad de aprovechar los tiempos y beneficios que otorga la ley a un aspirante. Como uno de los precandidatos tendría más tiempos oficiales y margen para utilizar recursos, que como único registrado.

Se vale legalmente, ya se ha hecho en otros sitios y ocasiones y en una competencia tan dura como se prevé la elección sucesoria tamaulipeca, todos los contendientes van a usar las herramientas a su alcance para lograr sus objetivos. Va a ser interesante saber quién será el elegido para que juegue el papel de acompañante testimonial de “Truco”, aunque hay quienes apuestan a que podría tratarse de un panista con cierto nivel de conocimiento, con trayectoria larga en el partido, aunque sin posibilidades de generar interés entre los militantes.

Es decir, el perfil perfecto para cumplir su papel como contendiente…de papel. Por otro lado, a “Truco” parecen irse acomodando las cosas favorablemente con las cosas en Morena, en donde no terminan de concretarse los esfuerzos para lograr la cohesión y mantener la unidad interna que les permita conservar la ventaja que le dan todas las encuestas conocidas hasta ahora. Con lo que pasa en Morena, en donde Alejandro Rojas -suplente del senador Monreal- ya está otra vez cuestionando los resultados de lo que no le favorece, a los panistas les puede ayudar que se sigan peleando en el partido del Presidente.

Sin embargo, los azules están lejos de lograr remontar por ahora, porque también traen sus puntos negativos en la figura del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de quien los panistas tienen que despe garse para poder ser creíbles en su búsqueda de la gubernatura.

CUANDO TE FALLA EL “DETENTE”

Son varias las declaraciones y actitudes que han hecho del actual gobierno federal objeto de burlas y cuestionamientos, sobre la seriedad con que se toma el manejo de la pandemia provocada por Covid-19.

Desde que te puede salvar de un contagio un simple amuleto religioso llamado “Detente”, hasta la afirmación de que “no mentir, no robar y no traicionar ayuda a prevenir el Covid”, las expresiones de este tipo han marcado el rumbo que lleva la narrativa oficial respecto al tratamiento de la pandemia por parte de las autoridades.

También hemos visto, leído y escuchado cosas como los consejos para que la gente se abrace, salga y no deje de consumir en todo tipo de negocios, porque el Covid no es grave. O cuando el encargado de la estrategia oficial para enfrentar la pandemia tuvo la audacia de decir que “La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”.

Y así por el estilo, numerosas muestras de expresiones verbales que nos indican que se trata de un comportamiento alejado de la sensatez y de la responsabilidad que debe tener y proyectar un servidor público. Los más de 300 mil muertos registrados oficialmente hasta ahora, nos recuerdan que no podemos permitir esa ligereza de los funcionarios, cualquiera que sea su posición en el gobierno.

Bien, pues ése es el contexto en el que ayer en la tarde el Presidente López Obrador confirmó la sospecha de que se había contagiado de Covid-19, aunque presentaba síntomas leves. Eso lo orilló a suspender las conferencias matutinas con él ahí, aunque anticipó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López será quien lo sustituya.

Somos muchos quienes deseamos que el Presidente se recupere pronto y esperamos que ojalá esto sirva para que en lo sucesivo, se analice qué falló en la estrategia de prevención: El “Detente” o el no robar, no mentir y no traicionar. ¿Usted qué cree?

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES