Exigen justicia para Dr. Valdez

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Familiares, amigos y pacientes del Dr. Roberto Valdez, llegaron a protestar en la Plaza de Armas y después bloquearon por casi dos horas frente a la presidencia municipal.

El médico fue detenido violentamente este lunes, al ser presuntamente acusado por el homicidio de un paciente, su esposa transmitió en vivió su detención. “Estamos en espera, vamos a tener noticias más adelante, ya que la audiencia es larga, está acompañado por sus abogados y estamos en constante comunicación”, explicó Nohemí Ramos, esposa del médico detenido.

Esta calle bloqueada es una de los principales accesos a la zona centro de Tampico, por lo que se volvió un caos esta situación. “Somos doctores, no asesinos”, “Queremos justicia para el Dr. Valdez”, “Los doctores no estudiamos tantos años para matar, sino para ayudar” eran parte de las frases que a gritos realizaron.

No se especificó detalle del paciente que murió, solo que fue una operación que se complicó y perdió la vida, no quisieron dar más explicación para no entorpecer el proceso.

Situación por la que fue detenido, en el video, que transmitió en vivo la esposa del médico, se ve como los policías federales rompieron martillazos, los vidrios de las ventas de la unidad donde se encontraban al momento de la detención, para buscar sacarlo a la fuerza, pero finalmente el doctor Valdez se entregó.

“Actuaron haciendo un uso excesivo de la fuerza, actuaron haciendo un uso excesivo de la autoridad, ellos contaban con un amparo y el cual los policías lo ignoraran”, comentó Ángel Trinidad, cuñado del doctor

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN