AMLO esta estable de salud tras dar positivo a Covid-19: Segob

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien de salud y evolucionando satisfactoriamente luego de dar positivo a covid-19, destacó el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

En la conferencia matutina de este jueves, el funcionario federal informó que el presidente se mantiene aislado, pero al tanto de las actividades del Gobierno federal pese al covid-19 y confió que en los próximos días retome todas sus labores.

El presidente está muy bien, atendiendo el protocolo sanitario, ayer tuvimos dos-tres reuniones de carácter virtual, le presentamos este informe de austeridad del INE y esperamos que en los próximos pueda estar totalmente restablecido.

“Evoluciona satisfactoriamente y esperamos que en los próximos días pueda terminar con esa restricción sanitaria”, dijo.

El pasado martes, mediante una videollamada, López Obrador confirmó las afectaciones en su garganta, aunque aseguró que se encuentra bien y que la variante Ómicron de covid-19 es menos agresiva que Delta, que también padeció.

Demostró además que se mantenía en buen estado de salud, ya que, en vivo, se tomó la temperatura y ésta marcó de 36.1 grados. “No he tenido calentura”, mencionó. En el caso de la oxigenación, se tomó la muestra y ésta marcó 96.

“Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que Delta y lo estoy experimentando”, dijo.

