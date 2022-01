María Antonieta lucha día a día contra la leucemia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- María Antonieta López vive una ardua lucha contra la Leucemia en el que su principal motor son sus tres hijos, sin embargo fue despedida del trabajo y el seguro no le cubre las costosas quimioterapias, razón por la que pide ayuda de la población.

Con 43 años y arduas ganas de vivir por su familia, María relata que todo inicio desde el mes de marzo del año pasado, época en que resintieron dolores de cabeza, mareos y vértigo, sin embargo nunca fue diagnosticado correctamente.

“Desde inicios del año pasado empecé a sentirme mal, todo empezó por muchos mareos, ascos y dolor de cabeza, pero nada más me daban algo para el dolor en el seguro social sin que se me quitara por meses”

Fue hasta 6 meses después, sin tener una solución que decidió trasladarse a Veracruz, lugar donde viven sus hermanas y quienes la ayudaron para pagar estudios y médicos particulares quienes me diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda.

“Me lo diagnosticaron hasta septiembre después de que me atendí con un particular porque por medio del seguro nunca me pudieron mandar hacer estudios, me decían que era vértigo”.

La LLA consiste en un aumento anormal de los linfoblasto, estos no evoluciona a linfocitos maduros por lo que son incompetentes a la hora de defender a la persona de infecciones y su número desorbitado desplaza a las células normales de la medula ósea ocasionando bajada de los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos normales lo que se traduce en anemia, posibles sangrados e infecciones.

El padecer esta enfermedad hizo que María tuviera que pedir permiso en su trabajo como obrera dentro de la maquiladora APTIV II, empresa que solo le pagaba en 50 por ciento y tiempo después la dio de baja sin liquidación.

“De ahí me dieron de baja, tenía permiso por mi supervisor pero al estar más delicada me dijo que me tomara el tiempo que necesitara y al comunicarme con él me dan de baja porque no aceptan mis incapacidades que mande con mis hermanas.

María es madre de tres hijos, de 17, 13 y 10 años los cuales dependen completamente de ella, por lo que han vivido estos últimos meses de apoyos de familiares y amigos quienes les hacen donativos para que pueda llevar comida a su casa.

Pese a la ayuda de los amigos cercanos, esta no es suficiente ya que el tratamiento médico y las quimioterapias son de precios sumamente elevados al punto en que un tratamiento puede costarle más de 30 mil pesos al mes.

“Quisiera que me apoyaran con el tratamiento, la quimioterapia tiene varios precios, hay uno que me sale en 14 mil y otros en 12 mil y tengo que aplicarlas cada tercer día”.

Las personas que estén interesados en apoyar a María Antonieta pueden hacer el donativo a la cuenta de BBVA 4152313722228496 o comunicarse directamente con ella al numero 8343113945.

Por Raúl López García