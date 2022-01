Adamari López confirma positivo a Covid-19

MÉXICO.- Adamari López se suma a la lista de celebridades contagiadas de covid-19.

Desde hace un par de días la conductora preocupó a sus seguidores al ausentarse del programa ‘Hoy Día’, sin embargo, hasta hoy la puertorriqueña confirmó la noticia.

A través de un comunicado en sus redes sociales la actriz habló sobre su salud y reveló estar contagiada del virus del SARS-cOV 2 que ocasiona el coronavirus.

Síntomas parecidos a la gripa fueron los que llevaron a Adamari a hacerse una prueba.

Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita. Pensaba que tenía catarro pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado salió positivo”, contó.

También agradeció a sus fans su cariño y apoyo incondicional.

Gracias por estar al pendiente, Dios los bendiga mucho”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR