Cofepris denuncia red de corrupción de ex funcionarios

MÉXICO.- Tráfico de influencias, acoso sexual y revanchismo, es lo que caracterizan las consultorías VCGA Consultores y LGCA CONSULTING AFFAIRS, que son encabezadas por exfuncionarios públicos de esta institución que ofrecen sus servicios para realizar trámites dentro de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de tráfico de influencias.

Diversas denuncias de mujeres y empresas, han dado a conocer de diciembre a la fecha el proceder de Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo de la Cofepris y otros exfuncionarios que han sido denunciados penalmente y ante el Órgano de Control Interno de la dependencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de la Función Pública (SFP), con la finalidad de fijar la responsabilidad de los exfuncionarios con funcionarios de la actual administración en el tráfico de influencias.

De acuerdo con las investigaciones que se realizan en el Órgano de Control Interno de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tiene detectada una red de corrupción de ex funcionarios de la institución que, basado en los puestos jerárquicos que tenían, aún influyen en diversos funcionarios que laboran actualmente dentro de la dependencia.

La red de corrupción de estos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, que son socios de las consultorías VCGA Consultores y LGCA CONSULTING AFFAIRS, son Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo, Álvaro Israel Pérez Vega, ex comisionado; Patricio Caso Prado, ex director jurídico, Aldo H. Verver y Vargas Duarte, ex director Ejecutivo de Programas Especiales, Gibrán Alejandro de la Torre González, ex director Ejecutivo de Fomento Sanitario y Antonio Grimaldo Monroy, ex coordinador General del Sistema Federal Sanitario, son los ex funcionarios detectados por las autoridades sanitarias, quienes ya tienen una investigación en curso.

De acuerdo con diversos testimonios obtenidos por Grupo Imagen, estos ex funcionarios tienen diversos antecedentes de acoso sexual y tráfico de influencias, como fue el caso de Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo de la Cofepris, quien, a través de mensajes de WhatsApp, solicitó 480 mil pesos a un laboratorio para apoyarlos en sus gestiones, dinero que no se pagó y que trajo como consecuencia el cierre del laboratorio.

De acuerdo con la representante legal de Novirsa, Casandra Morales Hallal, la empresa que representa fue víctima y acosó de Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo, además de Pérez Vega, ex comisionado de la Cofepris a quienes supuestamente les pagaron dos millones de pesos por sus servicios para agilizar diversos trámites que nunca llevaron a cabo.

Ante la cancelación del contrato que tenía la empresa Novirsa con la consultoría LLYC / VCGA, se llevó a cabo un ataque sistemático con apoyo de verificadores sanitarios de la Cofepris contra la empresa, como se dio a conocer a través de un desplegado en el periódico Excélsior fechado el 17 de febrero de 2020.

En este desplegado se da a conocer:

“Informamos que la primera amenaza ya sucedió en un acto sin precedentes, dónde el operativo de la Cofepris además de cometer innumerables arbitrariedades, llegó al extremo de presentar mariachis para burlarse de nuestra empresa”.

En otro punto agrega:

“De igual forma, estaremos presentado denuncia penal por daños y perjuicios ocasionados por conductas irregulares de sus servidores públicos contra la comercialización de nuestra marca “Adulta” y no mediremos esfuerzos en denunciarlo a los medios de comunicación del país, que también son víctimas de arbitrariedades de la dependencia de todo y cualquier acto que atente contra nuestros derechos ciudadanos”.

Ante esto, la empresa Novirsa, que ya presentó una denuncia ante el Órgano de Control Interno de la Cofepris, Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de la Función Pública (SFP), con la finalidad de fijar la responsabilidad de los funcionarios en el tráfico de influencias.

Atentado contra Lizardi Álvarez

Cabe recordar que Carlos Lizardi Álvarez, ex coordinador Jurídico y Consultivo de la Cofepris, tiene varias cuentas pendientes con algunos clientes que han sido estafados por él, que ha tenido atentados contra su vida.

El pasado 19 de octubre del 2020, Lizardi Álvarez sufrió un atentado en las calles de Manuel M. Flores y Rafael Ramírez, colonia ampliación Gabriel Hernández, donde el ex funcionario entregaría un acta constitutiva para la conformación de una empresa.

De acuerdo con las versiones del ex funcionario que les dio a los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), mientras esperaba a su cliente, dos sujetos en motocicleta se acercaron a la ventanilla y uno de ellos, le efectuó varios disparos.

Los sicarios hirieron a Carlos Lizardi, quien fue llevado por elementos de la secretaria de Seguridad Ciudadana al Hospital General de La Villa. En ese nosocomio se informó que el ex servidor público presentaba impactos de bala en cuello, mandíbula y hombro izquierdo.

En otro caso se encuentra, el ex Comisionado de la Cofepris Álvaro Pérez Vega, quien tiene una carpeta de investigación (CI-FIMH/UAT-MH-4/4UI-1 S/D/01032/12-2021) por el delito de acoso sexual y el testimonio en video de Sandra “V” donde asegura que el sujeto la citó el 2 de diciembre del 2021 a las 17:30 en el hotel Habita, ubicado en avenida Presidente Mazaryk 201. A pesar de que el lugar le causo recelo, Sandra acudió al lugar, pidiendo que fuera atendida en la sala de juntas del hotel.

Durante la reunión, la víctima le expuso su proyecto y la necesidad de obtener el permiso de la institución para poder comercializar su producto estético, a lo que el exfuncionario, accedió a darle la asesoría y ayudarla a conseguir el permiso requerido a cambio de cubrir sus honorarios, y algunos favores sexuales que fueron rechazados de inmediato, lo que generó la furia del exfuncionario.

“No sabes en el pedote en el que te vas a meter ya que yo mande y sigo mandando en la Cofepris, y de mi cuenta corre, que tu producto no salga a la venta y que te nieguen el permiso, al momento en que se agarraba sus genitales en ese momento indicándome, si quieres el permiso tienes que portarte cariñosa conmigo”, palabras asentadas en la carpeta de investigación que se encuentra en la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo 4.

En otro caso, la representante legal de la empresa Novirsa, Casandra Morales Hallal durante su trato con estos ex funcionarios a quienes se contrató para algunos trámites ante la institución, hubo acoso sexual.

“En nuestro caso en específico, el comisionado el licenciado Pérez, acosó a varias de nuestras colaboradoras diciéndoles que él siempre mandó y que sigue mandando en la Cofepris que el problema que mi compañía tenía, él lo resolvía rápido, pero con la condición de qué fueran con él al hotel.

Ante la publicación de la denuncia en Excélsior, Imagen Radio e Imagen Televisión, la responsable jurídica de la Cofepris Bertha Alcalde Luján a través de sus redes sociales, aseguró que nadie manda dentro de la Cofepris.

“Que no les vean la cara: aquí ningún ex funcionario manda y las decisiones de Cofepris se toman con bases técnicas y científicas, apegadas a la ley”,

Actualmente están en proceso carpetas de investigación de por lo menos 10 víctimas de acoso sexual y otras más de empresas que fueron presa de estos exfuncionarios de la la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y socios de las firmas VCGA Consultores y LGCA Consulting Affairs.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR