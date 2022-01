Aplican casi 2 mil vacunas a maestros en el primer día de jornada

ALTAMIRA, TAM.- Durante el primer día de vacunación aplicaron mil 982 dosis de Moderna a maestros de Aldama y Ciudad Madero, funcionando Altamira como sede de esta jornada de refuerzo.

El titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Ciudad Madero, Cruz Alberto Sainz Hernández, recordó que en el acuerdo emitido por Educación y el SNTE, para poder regresar a las aulas los maestros deben comprobar que les fue aplicada la dosis.

“El comunicado que salió este 14 de enero, en el cual las clases continúan a distancia hasta el 31 de enero, y en la reunión que se dio por parte del Secretario de Educación Mario Gómez Monroy, y el coordinador del SNTE, manejan ese término de una obligatoriedad en el sentido que el maestro se tiene que vacunar o presentar un documento en el cual explique porqué no quiso vacunarse”.

En este sentido, quienes no quieran vacunarse tendrán que emitir un oficio justificando los motivos por los que no pudieron o no acudieron a recibir la dosis.

Será este miércoles 19 de enero cuando concluya la jornada, pero apenas van casi dos mil docentes vacunados de los 5 mil 300 entre Aldama y Madero.

“Es ahí donde será necesario por no decir obligatorio, tener esos refuerzos, y no lo hablo en el sentido personal, sino para cuidar a las familias de los compañeros maestros a las familias de los alumnos.

Por Javier Cortés