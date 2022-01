Este es el significado de los personajes de Roberto Gómez Bolaños

MÉXICO.- La imagen de Roberto Gómez Bolaños siempre vivirá en la memoria de todas las personas que en algún momento sintonizaron la televisión para ver programas icónicos como “El Chavo del 8” o “El Chapulín Colorado”, pues todos hemos sido testigos de las aventuras de los personajes que creó Chespirito y quien diga lo contrarío, miente.

Tanto fue el impacto de cada uno de los personajes creados por la mente de Roberto Gómez Bolaños que tras décadas de conocerles no hay quien no sepa el significado de míticas frases como “¡se me chispoteó!” o “¡chanfle!”; sin embargo, lo que muchos desconocen es qué hay detrás de cada uno de los nombres de los protagonistas de estos programas.

Y si bien es cierto que lo que más llama la atención de la obra de Gómez Bolaños es que tanto su apodo, Chespirito, como los nombres de sus personajes casi siempre empiezan con “Ch”, y además tienen significados que se ajustan a la época en la que se crearon las historias que rodearían a los personajes.

Eso según reveló el propio actor, pues en más de una entrevista compartió sus secretos más guardados sobre los proyectos que desarrolló a lo largo de 53 años y que incluso lo llevó a visitar países de habla hispana junto a todo su elenco. Y para rememorar parte de lo que el también escritor nos dio en vida, te compartimos qué significan los nombres de sus personajes.

Chespirito por Shakespeare

El más popular de los nombres es Chespirito, pues con este apodo también se le conoce al actor y como bien saben sus fieles fanáticos de toda la vida, fue el director Agustín P. Delgado quien le decía el pequeño Shakespeare o “Shakespirito”; sin embargo, con el paso del tiempo el diminutivo se fue transformando hasta que llegó al tan famoso Chespirito.

Tanta es la importancia de este nombre que incluso Televisa lanzó el programa homónimo en 1970.

Doctor Chapatín por chaparro

En una entrevista con Adal Ramones, Roberto Gómez Bolaños reveló que el significado del nombre del Doctor Chapatín es porque así se les decía a las personas “chaparras” y desde 1968 se asoció con el médico olvidadizo.

“El Doctor Chapatín, chapatín porque a todos los chaparros nos decían chapatines en ese tiempo”, dijo.

Chapulín Colorado

Según el actor, el Chapulín Colorado fue quien “me abrió las puertas del éxito” y además “le abrió las puertas a la televisión mexicana en todo el extranjero”, aseguró el también productor. Y algo que pocos conocen es que el nombre del personaje tiene muchas raíces mexicanas.

“El Chapulín, yo buscaba una palabra mexicana y viene del náhuatl”, explicó en 1998 a Adal Ramones.

El Chavo, el más español

Por otro lado, señaló que el Chavo sería el que menos lazos con México tiene, por señalarlo de alguna forma. Pues Gómez Bolaños llegó a explicar que este nombre tiene su origen de la palabra española “chaval”.

“Chavo, porque en España les decían ‘chavales’ o chavalos’ y me gustaba la palabrita ‘chavo'”, destacó. Además, quienes vieron la primera transmisión en 1973 sabrán que se transmitía en el canal ocho, de ahí que el programa se llamó “El Chavo del 8”.

