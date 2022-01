Un mal arranque

Las precampañas electorales de los precandidatos de las alianzas de Morena y el PAN a la gubernatura de Tamaulipas tuvieron un mal comienzo, protagonizaron lo que parece fue un duelo de desatinos y mensajes desafortunados.

çAmérico Villarreal, por ejemplo, dijo que en el supuesto de que Maky y su hijo decidieran jugarle las contras serían solamente dos votos, expresión que no solamente fue un acto de soberbia y autosuficiencia, también de imprudencia pues su función es sumar no restar.

Además de que, reducir a un par de sufragios para minimizar la actitud de la ex alcaldesa demuestra la falta de tacto que podría tener un lamentable efecto político, sobre todo porque, en tanto que el candidato morenista la descalificaba, su adversario César Verástegui la reconocía como una servidora pública valiosa.

Afortunadamente para abanderado de la 4T, el aspirante a candidato de la alianza albiazul, el Truko, incurrió también en un desatino similar. En el mensaje que dirigió el día de su registro como precandidato ante su partido, se declaró de izquierda, del centro y de derecha, hecho que puso de relieve que desconoce o resta el valor e importancia que tienen las convicciones partidistas e ideológicas en la disputa de un cargo de elección popular.

Las organizaciones de derecha, como la de Acción Nacional, agrupa a militantes que son partidarios de que los bienes, funciones y servicios del Estado, incluyendo los estratégicos como el de los energéticos, deben de ser manejados por empresas particulares, los de la izquierda, en cambio, consideran que estos deben de estar en poder del Estado.

El gobierno no puede gobernar, como dijo el nativo de Xicoténcatl, con un traje a la medida de la forma de pensar y de sentir de todos los ciudadanos.

El fin de semana, por otra parte, fue desafortunado para los panistas tamaulipecos. En el acto que el sábado encabezó en Tampico Villarreal Anaya se vio entre los asistentes a la señora Blanca Herrera enviada por el ex diputado federal albiazul y una figura emblemática del panismo, Sergio Salazar Salazar, como representante personal al evento para patentizar al morenista que se ha sumado al proyecto de la 4T.

Y todo indica que, al igual que el Químico, también se subirán al tren de la Cuarta Transformación de Tamaulipas otros personajes del Revolucionario Institucional.

Como lo hicieron el ex dirigente estatal, Oscar Luebbert, el ex dirigente estatal de la CNOP y excelente operador político, Humberto Valdez, y ex dirigente juvenil de la entidad, Daniel Santos, se da como un hecho que también apoyarán al partido obradorista el ex Secretario General de Gobierno, Jaime Rodríguez Inurrigarro, el ex alcalde de Nuevo Laredo, Horacio Garza, y el ex Gerente General de la Comapa, ex priista y ex panista, Mario Leal Rodríguez.

Antes de concluir, al que, por otra parte, no se le hizo llegar al Senado de la República fue el diputado local tampiqueño Edmundo Marón Manzur. Como se recordará, el legislador pidió licencia al cargo el 21 de diciembre, se dice que para asumir la senaduría, en caso de que el titular del escaño, Ismael García Cabeza de Vaca, se separara de la representación para postularse como candidato del PAN a gobernador.

Como esto no sucedió, el sábado Marón se reincorporó al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, sesión a la que, por cierto, no asistió el Gobernador, quien envió como representante al Secretario General de Gobierno, Gerardo Peña Flores.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com