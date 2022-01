Griezmann sobre su vuelta al colchonero: “Estoy disfrutando mucho aquí, es lo que más quería”

“No me fue tan bien en Barcelona como quería, por eso quise volver para disfrutar de nuevo, para jugar con el Cholo (Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid) y la verdad es que estoy disfrutando mucho aquí, que es lo que más quería”.

En esos términos definió Antoine Griezmann su regreso en el verano pasado al Atlético de Madrid, el club que lo lanzó al estrellato en el planeta fútbol.

En una entrevista con la casa de apuestas de fútbol Betway, la estrella francesa de 31 años agregó que después de jugar en la Real Sociedad, club en el que inició su carrera en España, “en el Atleti es donde mejor me siento, no quiero volver a moverme del Atleti y no lo tengo planteado”.

No es para menos, en su primer ciclo de cinco años en el colchonero, entre 2014 y 2019, jugó 257 partidos ligueros y marcó 133 goles, en otras palabras, una media goleadora de 0,51 cada 90 minutos que le valieron ganar la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético.

“Estoy muy feliz, muy contento, mi familia también, eso es muy importante, no ha cambiado nada en el vestuario, de la gente conmigo y eso ayuda a integrarte rápidamente”, contó el ariete francés en la entrevista.

Griezmann llegó a Barcelona por 120 millones de euros más complementos. Pero regresó al Atlético de Madrid libre, a préstamo por dos años.

Una cláusula en el acuerdo indica que, si juega más del 50 por ciento de los partidos en su segunda temporada, Atlético estará obligado a pagar 40 millones de euros para financiar un pase permanente, aunque este tipo de acuerdos no negociables tienden volverse negociables de todos modos.

Mucho tuvo que ver en su vuelta el deseo del Cholo Simeone de volver a contar con su carta de gol y el francés no ha decepcionado, en este segundo ciclo de colchonero, Griezmann ha disputado 19 partidos y su cuenta goleadora ya va por 8 tantos.

“Quiero llegar a mi mejor nivel en el Atleti, donde ya una vez lo conseguí y por qué no volver a ganar un Mundial o trofeos muy importantes con el club”, confesó el francés.

Para ello cuenta con el aval de su técnico, de quien aseguró que “el Cholo Simeone es el entrenador que más me conoce, tengo una relación increíble con él”.

El francés reconoce que su entrenador argentino ha llevado además al Atlético de Madrid a otro nivel en lo deportivo. “El Cholo, ha estado siempre luchando con los mejores en la Liga Española o en Europa y ha llevado al club a lo más alto posible”.

Fuente de la imagen: GETTY IMAGES