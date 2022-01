AMLO regresa a Palacio Nacional tras someterse a cateterismo

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retornó este sábado a Palacio Nacional tras someterse a un procedimiento de cateterismo en el Hospital Central Militar.

A través de un video difundido al filo del mediodía en sus cuentas de redes sociales, el titular del Ejecutivo confirmó que el viernes tras la rueda de prensa matutina se trasladó al hospital ubicado en el norponiente de la Ciudad de México, para ser sometido al procedimiento.

Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto y desde entonces periódicamente estoy checándome, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días y fui al hospital hace 15 días, me hicieron la prueba de esfuerzo y los médicos decidieron que debía hacerme el cateterismo”, explicó el presidente en el video de casi ocho minutos de duración.

Dijo que el procedimiento estaba programado desde hace días, sin embargo, antes de practicárselo, enfermó por segunda ocasión de covid 19 y se tuvo que posponer la intervención.

Llegué ayer (viernes) al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego ya me intervinieron con el cateterismo. Es una sonda -ahora todo moderno- recorre las arterias y el corazón y finalmente decidieron no poner ningún ‘stent’, decidieron que estaban bien las arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso.

Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando y pasé la noche en el hospital Central Militar, y ya estoy de nuevo en Palacio”, relató el presidente en el video grabado en su despacho.

El presidente agradeció la atención recibida por al cardiólogo Patricio Ortiz, del instituto de cardiología, quien lo me intervino cuando sucedió el infarto, en 2013, y al cardiólogo, coronel médico militar, Luis Enrique Berumen, además de la enfermera Karina Judith Salomé, quien lo tuvo a su cargo.

Afirmó contar con un “testamento político”, porque “tiene que garantizarse la gobernabilidad” del país debido a los antecedentes del infarto y de la hipertensión que padece.

Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no va a necesitarse”, recalcó.

El presidente afirmó que los médicos que lo atendieron le autorizaron retomar sus actividades normales, y por ello retomará sus giras por el país y se “aplicará a fondo” lo que resta de su administración.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

