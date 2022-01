Publican presupuesto; va sin modificaciones

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Presupuesto de Egresos para Tamaulipas durante el ejercicio fiscal 2022, en el que se dejaron fuera todas las iniciativas aprobadas por Morena y que fueron objeto de observaciones por parte del gobernador.

El Presupuesto para el 2022 no contempla las asignaciones que fueron aprobadas por mayoría en la sesión del 15 de diciembre por la mayoría de Morena, PT y MC en el Congreso, entre ellas, el incremento de las participaciones a los municipios, o el Fondo de Capitalidad, además del cobro por el cambio de placas, pues el gobernador envió un veto total.

El importe previsto para este año es de 65 mil 089 millones 914 mil 354 pesos, mismos que corresponden al total de ingresos proyectados y aprobados en la Ley de Ingresos 2022.

El presupuesto de egresos, no presenta modificaciones porque las observaciones realizadas por el gobernador y que la mayoría de Morena decidió considerar como no presentadas, no alcanzó la mayoría de las dos terceras partes de los diputados presentes, se señala.

El 3 de diciembre del 2021, el gobernador presentó al Congreso, el proyecto de presupuesto de egresos 2022, mismo que fue turnado para su análisis y discusión a la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y luego al pleno en sesión pública el 15 de diciembre de ese 2021.

En dicha sesión se aprobó en lo general y particular con algunas modificaciones, entre ellas un incremento a las participaciones de los municipios, que pasarán del 20 al 22 por ciento.

Por ello, se expidió el Decreto 65-111 y el Ejecutivo formuló observaciones para desechar dicho decreto, observaciones a las que la diputación permanente dio trámite, pero se programó para su estudio, hasta la primera sesión del 2022.

Ante ello, fue publicado el presupuesto de egresos 2021, para ser ejercido de manera provisional, en tanto se destrababan dichas observaciones.

El 20 de enero, el Ejecutivo recibió el punto de acuerdo 65-52, mediante el cual se determinaba como “no presentadas” las observaciones a los decretos 65-90, 65-107 y 65111.

“La determinación a la que se refiere el Punto de Acuerdo No. 65-52 implica que el Congreso del Estado se ha abstenido expresamente de su obligación constitucional de desahogar las observaciones con efecto de desechamiento en todo del Decreto 65-111, formuladas por el Ejecutivo a mi cargo, con la consecuencia de que el proceso presupuestario quede inconcluso”, se señala.

Y agrega que “ante el desechamiento en todo formulado por el Ejecutivo bajo mi responsabilidad, el Congreso del Estado no ha sostenido, por dos terceras partes de los diputados presentes, las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos originalmente votados, por lo que no se surte la hipótesis de aprobación de dicho instrumento normativo”.

Ante ello y con base en el artículo 69 en su párrafo segundo de la Constitución del Estado, el Ejecutivo tiene la obligación de proceder en el sentido de promulgar, publicar y circular, el presupuesto de egresos.

El presupuesto publicado considera 57 mil 530 millones 221 mil 800.41 pesos para el Poder Ejecutivo; 308 millones 248 mil 925.45 pesos para el Poder Legislativo y 940 millones 919 mil 949.74 pesos para el Poder Judicial. El presidente de la junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Armando Zertuche Zuani, había señalado que de publicarse cualquiera de los decretos sin las modificaciones aprobadas, se recurriría a la Controversia Constitucional. Por su parte, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Félix Fernando García Aguiar, advirtió que los vetos del gobernador quedaron en firme, pues Morena no alcanzó la mayoría calificada, pese a que los morenistas decidieron declararlas como no presentadas, por lo que el proceso legislativo quedó concluido.

El diputado del PAN adelantó que el cobro de placas también va, esto, aunque Morena determinó como no presentadas las observaciones al Decreto 65-90, mediante el

cual se reforma el inciso b), de la fracción I, del artículo 73, de la Ley de Hacienda, relativo a la eliminación del canje de placas.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN