Reviven dinosaurios

TAMAULIPAS.- Con la confirmación de los contendientes a la Gubernatura de Tamaulipas, la integración de equipos se está empezando a definir, y mientras que el “pueblo bueno” tiene la esperanza de ver gente “nueva” trabajando por el estado, resulta que los viejos de la política -viejísimos en algunos casos- ya están reapareciendo.

Aunque soy partidario de que en política es necesario hacer carrera, la verdad es que también es necesario, de cuando en cuando, renovar equipos, me explico, uno no puede esperar que quien no ha hecho política, ni ha llevado el mando en ninguna área de la administración pública, llegue a ser un buen Presidente de la República o buen Gobernador.

Pero nos vamos al extremo opuesto cuando campaña tras campaña, son los mismos personajes, los que venden humo afirmando que son los más capacitados, los de mejores resultados o los que más gente jalan a las urnas, y así siguen, sin dar buenos resultados pero por décadas saltando de un puesto a otro, muchas veces sin relación entre ellos como para que les sirva la “experiencia”. Y son esos, los “dinosaurios” de la política los que empiezan a reaparecer, los que creen que es gracias a su apoyo que los candidatos logran el triunfo, cuando ni una ida a la playa organizan bien. Hay casos como el de un ex alcalde y empresario que se ha fotografiado levantando la mano de todo aquel que se postule para algo en su municipio y cree que con eso los hace ganar, pero el día que quiso repetir el cargo, lo único que ganó fue pena, porque lo zarandearon en las urnas.

Esos y otros vividores están entrando a los equipos de los 3 aspirantes a la Gubernatura, algunos astutos buscan instalarse en un puesto de relevancia pero de poca acción y otros, los más colmilludos, se venden como consejeros, pero en su vida no han hecho más que fungir como rémoras.

CÉSAR VERÁSTEGUI ha dicho en sus mensajes que habrá “fichas nuevas”, y hasta ahora el equipo de primera línea y el de acción, es decir, los que se dejan ver al rededor del precandidato, son caras frescas, pero no falta el que huele a naftalina y ya han buscado metérsele cerca al ‘TRUCO’.

Con AMÉRICO VILLARREAL hay más riesgos, pues el partido guinda adoptó a cientos de priistas que salieron corriendo como cucarachas cuando el PRI empezaba a incluso por la relación que tuvieron con el difunto padre del precandidato, buscan una posición de trabajo cercana, aunque hasta ahora quien le suma a AVA es ‘JR’ GÓMEZ LEAL, pues se encargó de construir una estructura y es lo único que tiene MORENA para agarrarse en esta campaña.

La estrategia de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO de OSUNA, con MC es diferente, pues aunque las caras que representan al partido naranja en los municipios son jóvenes y chavorrucos, los consejeros que le hablan al oído al precandidato son en su mayoría personajes que aún ven la política con la misma perspectiva con la que se hacía hace varias décadas, pero la historia cambió y el enfoque que el tristemente recordado ex alcalde de Victoria da a su campaña, no termina por prender, no conecta con la gente y pareciera que ni ganas tiene de vencer en las urnas. ¿Usted qué piensa?

QUE CURIOSO

Bien dicen que lo que no mata te hace más fuerte, lo digo porque el lunes los Senadores del PAN se reunieron el playa Miramar y reconocieron el trabajo que ha hecho el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por la seguridad en Tamaulipas.

Los buenos resultados, el apoyo que recibe de las figuran panistas en el país y también los ataques de la 4T contra el mandatario, lo han hecho estar en el foco nacional y sigue siendo una de las opciones para el 2024, aún falta capitalizar la atención que le regalaron y que la exhibida a nivel nacional se vuelva un punto a su favor, por lo pronto el que la gente en todos los estados haya leído o escuchado su nombre, ya es ventaja. Por cierto, en la misma reunión los legisladores le dieron el espaldarazo al TRUCO y más de uno ofreció su apoyo para cuando sea Gobernador del Estado. Listillos.

COINCIDENCIAS / OMAR REYES