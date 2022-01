TRES DÍAS DE GIRA

TAMAULIPAS.- La gira de tres días de César Verástegui Ostos por el sur de Tamaulipas puso de relieve varias cosas. La primera, el cierre de filas de los priistas emblemáticos con el proyecto de Va por Tamaulipas, la segunda, la molestia de los panistas por el trato preferencial que se dio a los ex militantes del Revolucionario Institucional y, la tercera, el desacuerdo de que se haya subido al presídium a Agustín De la Huerta.

Tampoco les gustó que se haya dado un lugar especial al ex alcalde Jaime Turrubiates Solís. La cuarta, el respaldo que el abanderado recibiera del que fuera el principal contrincante del proceso de selección interna a la candidatura y alcalde de Tampico, Chucho Nader, que se comprometiera a jalar parejo con el nativo de Xicoténcatl, hecho que demuestra que, como este dijera, el proceso de selección no dejó heridas ni raspones de consideración o de que, al menos, éstas aún no se han hecho visibles. La quinta, algo que ya no es ninguna novedad, la mano izquierda del Truko para granjearse las simpatías de unos y otros.

El que, a propósito de la gira del Truko a la zona, debe de estar de plácemes es el ex candidato del MC a diputado federal por el VIII distrito electoral, el abogado Carlos Pérez Hernández. Y es que, después de que Morena le dijera que no le interesaba postularlo como candidato a legislador, de que el Movimiento Ciudadano lo arropara para pelear la curul y de que, a pesar de la raquítica votación que obtuvo, el ex Secretario General de Gobierno lo recibiera como héroe, lo llamara Personajazo de la vida pública y hasta lo dejara hacer uso de la palabra, el profesionista debe de sentirse justificadamente halagado.

Aunque sería bueno que el notario no perdiera de vista que en estos momentos el precandidato de “Va por Tamaulipas” a la gubernatura está en plan de sumar a todos, para no sacar del contexto el elogio ni a sobredimensionar el apapacho.

El respaldo que no le benefició a Verástegui fue el del senador Julen Rementería, quien a causa de apoyo que este y otros legisladores albiazules han brindado a agrupaciones de ultraderecha, misóginas y enemigas de la democracia, como la VOX de España, muchos panistas han puesto una sana distancia del coordinador parlamentario. En contraste con lo que pasa en las filas albicelestes, en las de Morena la llamada operación cicatriz no ha dado resultado.

La ex alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz Domínguez, siogue renuente a alinearse y el activista Alejandro Rojas Díaz Durán no desaprovecha ocasión para exigir a Morena que cambie de precandidato. La única buena nueva de la semana que favoreció a Villarreal Anaya fue el fallo mediante el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la medida cautelar de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que, a petición de Acción Nacional, había ordenado suspender la transmisión un spot del aspirante.

De acuerdo con la decisión del TEPJF, la comisión aludida realizó una interpretación descontexturizada del proceso interno, razón por lo que, además de señalar que los promocionales morenistas del aspirante a la gubernatura se encuentran plenamente apegados a la normativa electoral, declaró improcedentes los argumentos del PAN. Como consecuencia, los promocionales americanistas continuarán en el aire.

ENROQUE / JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ