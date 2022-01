Arturo, Samuel y Mariana

La gran realidad es que los números de las encuestas nunca son creíbles, son tan reales como los pedidos de comida del cura ÁNGEL CARMONA.

Por si usted no lo sabe, desde la Diócesis Local publicó un anuncio en sus redes sociales alertando a la comunidad, pero especialmente a los restauranteros y choferes repartidores de comida.

“Por este medio queremos informales que algunas parroquias de la ciudad, principalmente en Catedral se han presentado repartidores de comida tanto de algunas aplicaciones como de restaurantes, respondiendo a un pedido que les señalan a está a nombre del Padre ÁNGEL CARMONA, cual es totalmente falso.

Nuestra preocupación se debe a que han llegado gran número de pedidos y lamentablemente se han tenido que egresar provocando pérdidas para los mismos restaurantes.

Les pedimos tanto a los dueños de restaurantes, como los mismos repartidores caer en esta broma mal intencionada”.

Y no creemos en las encuestas, sus números son inflados y creemos que será una elección muy complicada, por principio de cuentas considerados que las preferencias

a favor del precandidato del MC, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO son mucho más altas que ese 3 por ciento que le aplican en los sondeos.

Ayer, ARTURO DIEZ estuvo en el rancho El Tinieblo, su presencia por las carreteras de Tamaulipas se siente con esas tres Suburbans naranjas que devoran kilómetros para sostener encuentros con los simpatizantes naranjas.

Las encuestas del 3 por ciento no son reales, ese número esta devaluado por los intereses o conveniencia de las empresas.

ARTURO también recorrió Hidalgo, Villagrán y Mainero, no fue la respuesta que hubiera querido, pero al menos recibió el permiso para visitar los tres municipios promocionándose entre sus simpatizantes.

Sin embargo, ARTURO debe tener más de un tres por ciento y su preferencia crecerá aún más en las siguientes semanas, cuando se haga la incorporación de los influencers regiomontanos en su campaña.

Este fin de semana, ARTURO y su esposa ALEJANDRA OSUNA, una mujer con una calidad humana increíble, recibieron al gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA y su esposa MARIANA RODRÍGUEZ.

Pronto, ARTURO DIEZ recibirá la asesoría total del equipo de regiomontanos encabezados por la propia MARIANA, quien se la jugará abiertamente con el ex alcalde victorense.

Cuando se de este paso, seguramente aumentarán las simpatías hacía ARTURO DIEZ, quien arranca en tercer lugar, pero sus números son más altos que los presentados por las encuestadoras.

No hay una abismal diferencia entre el primero, segundo y el tercero. No hay manera de considerar la certeza y sinceridad de esos números.

Otro, de los precandidatos AMÉRICO VILLARREAL ANAYA también recorrió los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, donde le fue muy bien. Ya cuenta con el aval de los líderes que controlan la región.

Aquí en ciudad Victoria, también tuvo un buen evento donde se notó y mucho la mano del alcalde EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien fue el responsable de la organización del evento.

LALO GATTÁS demostró su capacidad de organización y movilización a favor del precandidato de Morena, aunque claro como siempre dentro el canibalismo que priva en el interior de Morena se quisieron agenciar la reunión otros de los personajes que acompañan al precandidato AMÉRICO.

Son una bola de pirañas los que cortejan al Senador con licencia.

Y recuerden que las encuestas son tan reales como los pedidos del padre ÁNGEL CARMONA.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ