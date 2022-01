Autos “chocolates”; un calvario

El tema de la mentada regularización de autos de procedencia extranjera vulgo “chocolates” sigue dando de qué hablar y todo porque aún no se clarifica del todo el protocolo de legalización, por lo pronto el tema dista y mucho de lo que a todo pulmón dijera el presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR cuando divulgó el decreto que permitiría legalizar este tipo de unidades motrices a un costo sumamente bajo dos mil 500 pesos diría en aquel entonces.

Sin embargo pasan los dias y aun sigue habiendo absoluta confusión con la mentada regularización, de arranque hay según trasciende que pasar por una agencia aduanal y que sea ésta quien realice los trámites legales de importación y es ahí donde comienzan las dificultades pues se tiene que pagar algo así como ocho mil pesos más aparte los famosos dos mil 500 elevándose la cantidad arriba de los diez mil de águila.

Todo ello ocurre sin contar que la economía de quienes buscan adquirir un vehículo de estas características andan muy pero muy bajo de dinero producto de la mentada cuesta de enero aunado el terrible problema de la pandemia provocada por el coronavirus, en pocas palabras no traen lana.

Desde luego que la medida es una tremenda tomadura de pelo por parte del gobierno de la república quien a través del presidente LOPEZ OBRADOR prometieron legalizar los autos “chocolates” a bajísimo costo y tal cosa parece no ocurrirá.

Peor el tema, habida cuenta que es fecha que nadie sabe dónde y con quién habrán de realizarse los trámites de la mentada legalización, lo que sí existe es un verdadero desbarajuste por llamar de algún modo a este asunto.

Desde luego que no espere que alguna autoridad del gobierno del estado meta las manos en solucionar el escabroso asunto ni pensarlo siquiera tan simple que no es su tema y si lo fuera pues nada haría, o ¿acaso creen que meterán las manos en un tema que compete solamente al gobierno de corte morenista?.

Lo único bueno de esta cuestión es que los millones de pesos que se recauden de la legalización porque serán millones, habrán según lo afirmó el presidente de la nación, destinados a tapar baches y pavimentar calles y avenidas principalmente de los municipios involucrados.

En tanto aterrador el porcentaje existente en nuestro país respecto al tema de asesinatos y agresiones en contra de periodistas, casi el 100% de estos agravios no tienen respuesta es decir, siguen quedando impunes.

Lo más grave del tema es que los crímenes en contra de los trabajadores de los medios de comunicación van en franco aumento y quienes debieran de brindar protección simple y sencillamente nada hacen, las cifras lamentablemente de agresiones continúan al orden del dia.

El estado mexicano sigue entrampado solo en vanos discursos de apoyo al gremio periodístico, los hechos así lo indican, continúan para desgracia de los comunicadores los aberrantes asesinatos y agresiones.

Mientras esto sucede el presidente del país ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en lugar de actuar de manera contundente sigue con su política de descalificar a los medios sobre todo aquellos que no comulgan con su política y quehacer gubernamental, a quienes lo hacen los calumnia, descalifica y ningunea.

Lo más triste y grave del caso es que las muertes en contra de periodistas se siguen consumando, protestas de repudio van y vienen lamentablemente los ataques a comunicadores no parecen tener fin.

Por supuesto que no tan solo el gobierno federal permanece impasible ante la ola de ejecuciones y agresiones, también en muchos estados de la república se destiende este renglón y de ello, hay constancia.

Por lo pronto cientos de comunicadores se la tienen literalmente que jugar a diario exponiendo su vida trabajando en este noble oficio por mucho, uno de los más peligrosos del mundo y donde lamentablemente nuestro país figura en los primeros planos de ataques a periodistas.

En tanto quien sigue pian pianito pese a no reunir los protocolos académicos requeridos queriendo abrir presuntamente una institución académica de nivel superior, es la fracasada candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo YAHLEEL ABDALA CARMONA.

La dama en mención realiza todo lo que está a su alcance para que las autoridades educativas le proporcionen los permisos necesarios para aperturar una nueva Universidad en su natal Nuevo Laredo, así las cosas.

En otro punto dicen y dicen bien que calladitos se ven mas bonitos, viene a cuento debido a que el dirigente de la CNOP filial

del PRI PEDRO LUIS CORONADO se une a la larga lista de priistas que no les queda otra que agachar la cabeza y sumarse a otras corrientes políticas contrarias a su partido.

La desvergüenza del mentado dirigente no tuvo parangón al decir que antes criticaba y despotricaba contra otros partidos concretamente de Acción Nacional pero ahora hay que dar vuelta a la pagina y apoyarlos, asi o mas agachon.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ