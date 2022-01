El diputado

El tema de los hermanos CARMONA y la relación con los candidatos de MORENA vuelve a los titulares, luego de que a MARIO DELGADO, dirigente (porque líder es otra cosa) no le quedó más que reconocer que conoció a SERGIO ejecutado en San Pedro el año pasado; aunque negó lo que todos sabemos que es verdad, que voló en un avión propiedad del muerto, junto a él.

Así es mis queridos boes, el reconocimiento a medida de DELGADO se dio en Durando, donde el morenista fue abucheado, acusado de traidor, ratero, corrupto y mas linduras por simpatizantes de su mismo partido, quienes rechazan a la candidata a la gubernatura que les impuso.

Tan fuerte estuvo el desaguisado, que MARIO DELGADO salió corriendo de la sede del evento, trepó a su Suburban y por poco y es alcanzado por los huevos que le lanzaron los morenistas inconformes.

Ahí en Durango fue que reconoció que si conocía, pero poquito, a SERGIO CARMONA, pero negó que este haya contribuido a las campañas morenistas de junio pasado.

La realidad es que CARMONA además de invertir millones de pesos en algunas campañas de Tamaulipas, como ya lo dijo la propia MAKI ORTIZ y su hijo el alcalde de Reynosa CARLOS PEÑA, era un generoso beneficiario no solo de los candidatos cuerudos, sino de los de Nuevo León, en especial de la candidata a la gubernatura CLARA LUZ FLORES.

De hecho, mucho de los aportes de CARMONA a las campañas en Tamaulipas fueron en especie, principalmente cientos de miles de despensas y otros afiches publicitarios que se recogían en Monterrey y Escobedo para ser distribuidos en Tamaulipas.

Y miren, la investigación sobre CARMONA está más viva que nunca en Nuevo León, luego de que se descubrió que su empresa Grupo Industrial Permat fue adjudicada con el reencarpetamiento de varios kilómetros de la carretera Nacional en los límites de Monterrey y Santiago.

Sucede que la obra ya había sido adjudicada a otra empresa y el delegado de la SCT en Nuevo León, canceló el concurso y se la otorgó a la empresa de CARMONA y las malas lenguas comienzan a decir que fue para pagar parte de los favores del empresario a las campañas de los morenistas.

Sabrá Dios, el caso es que la pinza se está cerrando entre CARMONA y los de la 4T y es muy posible que alcance a personajes importantes de nomenclatura morenista que harían bien y le harían bien a la campaña de dicho si se guardaran

en lugar de andar exhibiéndose como si estuvieran libres de culpa.

Me refiero en especial a ERASMO GONZÁLEZ, el diputado federal, compadre de SERGIO CARMONA y que fue el que acercó a los candidatos de MORENA con el empresario ejecutado al que se le acusaba de huachicolero.

Sobre todo porque para los morenistas inconformes, los que han señalado el caso CARMONA en el contexto de la disputa por la candidatura, pueden ver sobre presencia de ERASMO como una afrenta, una burla a la exigencia de que estén fuera los ‘carmonizados’ Por lo pronto, habrá que estar atentos a la visita del peleonero ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN que amenaza con venir a Tamaulipas a hacerle una revolución a MORENA y si algo hay que reconocerle al tipo es que es escandaloso, altisonante, todo un porro de la política.

¿Se imaginan un evento de MARIO DELGADO en Tamaulipas con el candidato y que se aparezca el ‘loquito’ de ROJAS DÍAZ DURÁN?

FOSFO, FOSFO…

Antes habla el candidato de MC a la gubernatura ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, quien ayer presumió la visita a Tamaulipas del gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCÍA su esposa MARIANA “Underwood” RODRÍGUEZ.

Sucede que el gobernador y la mera mera de Nuevo León estuvieron en un rancho por ahí por Villagrán para comer con DIEZ GUTIÉRREZ y su familia en un breack de la campaña.

Dicen que el de Tamaulipas estuvo atento a los consejos de SAMUEL y MARIANA, por lo que no nos extrañe que pronto veamos sorpresas en la campaña.

De hecho, a DIEZ GUTIÉRREZ le está haciendo la estrategia la misma empresa tapatía que se la hizo al ahora gobernador de Nuevo León.

TRUCO EN LA FRONTERA…

Ayer CÉSAR “El Truco” VERÁSTEGUI estuvo en Matamoros, donde se reunió con los militantes de los tres partidos que forman la Coalición Va Por Tamaulipas.

Dijo a los periodistas que él es factor de unidad y que en su proyecto caben todos los ciudadanos de bien, sin importar el partido al que pertenezcan.

Está bien claro que el panista sigue teniendo fino, todo aquel que se acerca es atendido y si hay un personaje de cualquier color que representa dos, tres o 100 votos, es bienvenido en ese equipo.

Por eso se equivocan los que cuestionan que El Truco sume a los ex candidatos perdedores en la elección pasada. El análisis de corta visión no les alcanza para entender que esos personajes hace apenas 7 meses estaban en campaña y tienen una estructura que echada a andar suma y que en una contienda que se antoja muy competida puede ser la diferencia.