Estrategia Digital

Hola, me da gusto saludarte una vez más en este espacio como cada semana.

Sabemos que las redes sociales hoy en día en el tema del emprendimiento y empresarial han sido de gran ayuda para que muchas marcas sigan creciendo.

hoy te quiero contar algo importante que seguramente te será de gran ayuda. Tus clientes creen más en las personas que en las propias marcas, es por eso que el esquema de construir tu imagen personal es de suma importancia hoy más que nunca.

¿Cómo es nuestra marca personal? Sonara como si fuera para personas famosas y en medio del espectáculo, pero no es así, cada uno de nosotros tenemos características que nos identifica y nos vuelve únicos; el secreto está en cómo todo esto que implica nuestra marca personal lo utilicemos en nuestros canales digitales y lo rentabilizamos para nuestras actividades de negocio.

Recordemos que el tema de las redes sociales no solo es mantener contenido de venta, si no más bien de viralización y de valor, esto puede ser de gran ayuda la construcción de marca personal.

Es por eso que el tema de los influencers ha ido creciendo en los últimos años, ya que hoy en día el valor de lo que representa una marca personal favorece aún mayor para los emprendedores aún más que las mismas redes sociales de los negocios.

Te invito a que planees cómo puedes utilizar tu imagen personal para que sea una extensión de tu negocio, atrévete hacer cosas nuevas en redes sociales, a utilizar otros medio de comunicación con tu marca personal. Nos vemos la próxima semana.

POR JORGE REYES

@JorgeRC27