La vida sigue igual

LO CLARO. Temas de fundamental importancia en la formación de valores y académica, es sin duda alguna la educación sexual.

Las redes sociales y el mundo cibernético habrían tomado la batuta en acercar información de más a las manos de los jóvenes que con tal explicites sugieren acaso datos que en los más de los casos, llegarían a confundir a aquellos que se preparan para en el futuro, ser padres informados o desinformados.

Papel que la academia toma con acierto y comparte –en el caso de la Universidad Autónoma de Tamaulipas- generando conocimiento adecuado en el sentido de salud reproductiva. “Planificación familiar y métodos anticonceptivos” es el tema compartido en la Plataforma Microsoft Teams y es parte de la formación integral que recibe la comunidad universitaria.

La finalidad es eliminar tabúes, mitos y obtener a cambio información fidedigna.

Jóvenes mejor informados, un futuro más promisorio a las nuevas familias del cercano futuro.

LO OSCURO. La nueva realidad, no pareciera ser tan nueva.

Aunque la adaptabilidad al uso del cubre bocas como regla de vida para el resto del mundo –distinto de los países árabes- es por motivos sanitarios y a partir precisamente del COVID, la burka (más aceptado como ‘el burka’) además de sexista, misógina y discriminatoria de los derechos humanos de la mujer, les garantizó desde el año 1901 (cuando se estableció por mandato de Habibullah) casi sin querer una mayor longevidad a las damas por encima de la vida promedio del varón.

Su imposición obedecía junto con otras 26 reglas de obediencia –no hacer negocios con varones, no descubrir su rostro ni su cuerpo por incitar sexualmente al hombre y otras tantas barbaridades según contenidas en el Corán, sura 33, versículo 59-. Lo que obtuvieron fue una esperanza de vida mayor a 13 años sobre los hombres; donde 70 era la mayor expectativa de los varones y 83 de las ‘encubiertas’.

Hoy es el arma de defensa por la cual ya no es sólo la vida de las mujeres la expuesta, sino la aplicabilidad universal al ser humano que le arrebata el refrán al animal acuático “el pez por la boca muere”.

Demostró su eficacia y eficiencia la mortalidad del virus, al dejar en claro que pobres y reyes perecen ante su implacabilidad.

Los anti-vacunas (como el cantante argentino Verdaguer); pero también parten de este mundo los poderosos como el Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

No queda claro si el virus habría sido la causa, aunque los estragos padecidos (neumonía) apuntan hacia ese tenor.

Sí, su mandato regía a 27 países y 705 representantes ante esa Gran Legislatura –ya sin Reino Unido- y que se encargan de vigilar el actuar legislativo del poderoso ‘viejo mundo’.

Sin embargo, falleció de una complicación en su sistema inmunológico y su salida o reemplazo, no afecta la vida del mundo ni ha existido cambio alguno respecto a la manera de enfrentar al COVID o a la economía del mundo.

Así de dispensables somos los humanos.

Una sugerente canción y tema de película de 1969, interpretada por Julio Iglesias –de donde tomó su nombre como seudónimo- hacía alusión a la delgada línea de la vida y que habrá siempre quien ocupe los lugares vacíos.

(Sic) “Al final las obras quedan las gentes se van; otras que vienen las continuarán, la vida sigue igual…”

COLOFÓN: La humildad que le ha dejado a la humanidad este diminuto enemigo, es que la burka es ya un bien obligatorio y universal, sin considerar sexo ni estatus social.

Y que puede cualquier ser humano cantar como los dioses o regir mil países; sin vacuna, es más seguro que se sume a las estadísticas de decesos y ya. No hay más. Un vacunado ocupará su lugar.

POR ALEJANDRO DE ANDA