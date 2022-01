Los estilos de Américo y “Truco”

En semana y media que resta a las precampañas, los aspirantes de Morena, Américo Villarreal Anaya y del PAN, César “Truco” Verástegui tendrán que apretar más el paso, para ir avanzando a su ritmo en la carrera por la simpatía de la gente. Del tercero en la carrera, el millonario Arturo Diez Gutiérrez que es presentado por Movimiento Ciudadano, lo más certero que se puede decir es que anda conociendo Tamaulipas.

Por separado, los dos principales precandidatos de los bloques partidistas han estado recorriendo el estado, dirigiéndose con mensajes a los militantes de esos partidos, emitiendo opiniones y recordando parte de sus trayectorias para quienes no las conozcan, que no son pocos. Sus estilos son diferentes, como también las estrategias para llegar a su primer público objetivo.

Américo Villarreal tuvo una semana movida, intensa, que culminó ayer en Ciudad Victoria con eventos públicos y encuentros privados, todos con la militancia de Morena, aunque arropado por figuras del partido que acudieron a respaldarlo, como ayer que encabezó la forma de protesta de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación, en donde los asistentes calificaron al precandidato a la gubernatura como la esperanza de Tamaulipas y cerraron filas con él. La precampaña lleva un ritmo sostenido desde que se inició y que de acuerdo con las más recientes encuestas, conserva la ventaja que le dan este tipo de ejercicios desde hace meses lo cual fortalece la confianza en los meses que vienen. Américo anunció su compromiso con los militantes morenistas para representarlos

al frente de un proyecto que busca devolver la esperanza a miles de ciudadanos de la entidad, con quienes afirmó compartir los mismos ideales de cambio y de la aplicación de una política oficial humanista, con sentido de honestidad y transparencia.

El acto en Victoria fue emotivo por varias razones, primero porque se realizó en la capital, donde radican el precandidato y su esposa María Santiago de Villarreal. También, porque los Comités serán la base de la estructura que movilizará Morena durante la campaña, pero igualmente porque acudió la senadora Dolores Padierna, representante del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), una de las fuerzas dentro de Morena que cuerpean a Villarreal. Padierna aseguró a simpatizantes, dirigentes, alcaldes, regidores, legisladores y destacados militantes morenistas, que el bienestar social de os mexicanos es uno de los principales objetivos de la cuarta transformación y por ello les pidió apoyar a Américo.

Días antes, el precandidato morenista había reiterado que es un hombre de resultados, de principios y de trabajo disciplinado en cada una de las encomiendas que ha tenido en su trayectoria como servidor público. También recordó que la educación de calidad y de fácil acceso a todos, es una asignatura pendiente con los tamaulipecos y por eso quiere ser el candidato que defienda los logros de la 4T, para que llegue a Tamaulipas.

La precampaña de Américo avanza, llega a todos los rincones y aunque el trayecto incluye reuniones en corto y encuentros como el de ayer con los Comités para la Defensa de la 4T, se han combinado bien los esfuerzos. El respaldo de Alcaldes y diputados al proyecto es apenas una muestra de lo que hará Morena en los siguientes meses para tratar de ganar la elección.

En el lado del PAN, las cosas también marchan muy bien. Los integrantes del equipo del aspirante panista se notan muy optimistas con el ritmo que lleva la precampaña y estiman que las semanas que faltan para que se inicien las actividades formales de campaña, “Truco” va a seguir creciendo de manera notable.

César “Truco” Verástegui ha ido definiendo cada vez más el tono de su discurso en todos los encuentros que tiene con militantes panistas, priístas y perredistas. El centro del mensaje es sencillo y remite a los resultados obtenidos en sus encargos como servidor público, el más reciente como secretario general de gobierno y a la vez, responsable de la estrategia para recuperar la paz y la seguridad en las carreteras, las ciudades y el campo. De manera sólida, la narrativa de Verástegui se centra en este logro, que no es menor.

En Matamoros, el fin de semana, “Truco” dio muestras de que la contienda será entre personas con ideas y capacidades, no con familiares ni con personas externas. “Yo le apuesto al trabajo, no al color ni al apellido”, dijo muy firme en su reunión con militantes de la ciudad fronteriza. El precandidato panista ha reiterado que su interés primordial al referirse a este aspecto es que la gente lo conozca, que sepa de su trabajo y de los resultados obtenidos.

Un detalle importante es que en todas las reuniones de “Truco” en cualquier parte del estado, es al reconocimiento y agradecimiento a los demás aspirantes internos que se hicieron a un lado para respaldar este proyecto. También, llama la atención que en el mismo tono, Verástegui habla de lo valiosa que será la alianza de los partidos que lo apoyarán en la contienda constitucional.

“Las alianzas se construyen desde abajo, donde quepan todos con la idea de generar ideas de valor y de trabajar por Tamaulipas”, había dicho poco antes en la frontera. “Truco” aprovecha cada reunión para hablar de su trayectoria de años en la lucha política y de su trabajo en la función pública, enfatizando en la capacidad para dialogar con todos, generar acuerdos y lo más importante, cumplirlos.

Justo en ese contexto, el de la conciliación y de la cercanía con todos los que aporten, el precandidato panista reconoció sin rubor lo que en sus años de gobierno hizo el PRI, más allá de los yerros que el tricolor haya cometido en Tamaulipas y el país, al recordar que ha sido un constructor de instituciones y de políticas públicas con sentido social que han ido desapareciendo en los últimos tres años.

POR TOMÁS BRIONES