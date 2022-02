Alfredo Adame pedirá que el DIF le quite la niña a pareja con que peleó

El actor Alfredo Adame quiso explicar ante los medios de comunicación cuál es el motivo del proceso que lleva ante la Secretaría de la Defensa Personal.

Tengo un proceso que la Secretaría de la Defensa Personal me detuvo por tráfico de armas. Entonces estoy sujeto a un proceso por tráfico de armas y que vengo los días primeros y quinces a firmar”

Asimismo, el también conductor dijo que además de portación de armas ha tenido que ir a firmar cada quince días porque tuvo un problema con el SAT a causa de su domicilio fiscal.

Entonces, pues resulta que no, que yo vengo aquí hace seis meses, se acuerdan que el SAT me acusó de no haber informado mi cambio de domicilio fiscal. Entonces, un juez decide vincularme a proceso, que lo estoy llevando ahorita, donde yo ya demostré que llené todo para el cambio de domicilio fiscal, donde está el domicilio fiscal del contador, donde están todos los datos. Año y medio después de que hice ese trámite llegan y me salen con esto. Entonces, me vinculan y como medida cautelar el juez dice que tengo que venir a firmar los días primeros y quinces.

En cuanto a la pareja con la que tuvo una pelea callejera, afirmó que tienen antecedentes penales, que la camioneta era robada y que ya los están investigando.

Yo fui a presentar la denuncia. Entonces la policía de investigación va a pedir las cámaras del C5. Resulta… son unas joyitas… este cuate, la mujer, Maythe Flores y el Mauricio Carlos Torres… la camioneta avanza de modelo muy viejo, muy maltratada, tiene reporte de robo, me lo mostraron en la pantalla ahí en la Fiscalía de Tlalpan. Me mostraron la pantalla y dice: reporte de robo. Tienen antecedentes penales los dos. Luego empezaron a llover llamadas de que los están investigando. El cuate vende droga, son drogadictos, son pandilleros, son rufianes”

Finalmente, mencionó que busca que el DIF les quite a la niña que aparece en el video y la den en adopción.

Lo que yo pretendo es que fincándole todas las responsabilidades, el DIF proceda quitarles a la niña y la den en adopción. Voy a ir a la Fiscalía de defensa del menor, al DIF, voy a ir a todos lados. Me llamarán en la Fiscalía para hacer el asunto federal para que haya la acumulación y haya más peso del que tiene ahorita”

