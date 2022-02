Anzuelos por la izquierda 

El pasado sábado en Matamoros, el precandidato del PAN, CÉSAR AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS tuvo un gran evento, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores.

Esto es lo que sucede cuando las alianzas y candidaturas no terminan de cuajar, por lo que vemos movimientos y acciones de aquí para allá, sin importar colores, ni ideologías, simplemente se dejan llevar por las circunstancias.

En Matamoros, una gran cantidad de líderes morenistas se pasaron a las filas del panismo, más bien a los brazos del precandidato panista, más de 80 personajes locales decidieron apoyar la candidatura azul.

Fue un movimiento importante, encabezado por dos regidores de Morena, como son ROSY PÉREZ y CARLOS ELIUD PÉREZ.

Ambos regidores tienen un trabajo importante en las ciudad, pero siempre se han caracterizado por lo complicado de su actuar político, siempre remando contra la corriente, pero nunca dejan de lanzar el anzuelo por la izquierda, pero atrapando grandes presas por la derecha.

Los regidores PÉREZ son muy hábiles y pertenecen a un importante grupo político en la frontera, que siempre está en las primeras filas, sabe dónde acomodarse para tener un mejor panorama de cualquier función, podemos decir que les gustan las películas de drama, cómicas, de acción, románticas y hasta las de XXX.

Ellos abandonaron el establo del alcalde MARIO “La Borrega” LÓPEZ, le declararon la guerra y en Matamoros ya hay tiro.

Los regidores rebeldes ahora se van con todo a favor del “Truco” VERÁSTEGUI, mientras que “La borrega” LÓPEZ se mantiene leal al partido de la IVT y su precandidato.

En Matamoros, “El Truco” VERÁSTEGUI lanzó un interesante mensaje respecto a la coalición:

“Las alianzas de membrete no funcionan, las verdaderas se construyen desde abajo, con la militancia, buscando la unidad en torno a un proyecto”.

El precandidato de la alianza Va por Tamaulipas, en cada uno de los encuentros con los militantes panistas, priístas y perredistas, señala que es importantes verlos cara a cara “para que me conozcan quienes no saben mi historia, escucharlos, atenderlos y establecer compromisos de trabajo”.

Agrega que su llamado es para que se sumen a su proyecto, en “donde caben todo, la idea es integrar a gente valiosa del PAN, del PRI y del PRD, de esta forma, el proyecto político para Tamaulipas se verá fortalecido”. VERÁSTEGUI realiza una gran campaña, los números se mueven en las preferencias, esta será una votación cerrada, vienen semanas de veda electoral, pero donde nada estará tranquilo, debajo de esas aguas tranquilas están los remolinos que amenazan con hundir a cualquiera.

Por cierto, en la campaña panista se nota la participación de su hijo CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, quien ha hecho click en sus encuentros con jóvenes, como lo hizo durante su recorrido por San Fernando.

En el diálogo con los jóvenes el presidente de red de jóvenes del PRI estatal, BRUNO DÍAZ, coincidió en resaltar la importancia de trabajar en unidad con un solo proyecto por el futuro de los tamaulipecos.

En el Congreso del Estado, los ánimos se caldearon, cuando los diputados morenistas intentaron avasallar con la diputada panista IMELDA SANMIGUEL, presidente de la mesa directiva.

El palacio legislativo fue un ring, donde la comunicación quedó rota, entre Morena y PAN-PRI se quebró, cuando Morena intentó modificar la Ley Orgánica para delimitar las funciones de la Presidenta de la Mesa Directiva, el PAN y el PRI “reventaron la sesión”.

Este es un verdadero circo.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez