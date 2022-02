En la “mira” Gobiernos Morenos

Cada vez más, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene menos “justificaciones” para defender a los Gobiernos Morenistas de presuntos actos de corrupción y tráfico de

influencias.

Al, abuelito, le duele hastaaaaaa !!! el alma tener que reconocer que sus “muchachos” guindas se han portado mal y no han logrado evitar caer en la

tentación.

El tema del empresario Tamaulipeco, presuntamente Huachicolero , Sergio Carmona, ( QEPD), quien al parecer financió varias campañas de políticos de este partido que hoy son alcaldes en Tamaulipas y hasta Diputados, sigue generando un escándalo que trae de cabeza al primer mandatario en el país.

Este caso, está representando un “bombardeado” para el presidente del estandarte del “No robar, No mentir”, y cada vez sube más de tono.

Obviamente, los Morenos, han negado tratos y haber beneficiado a las empresas de Carmona con obras, como agradecimiento de haberles costeado, hasta el papel de baño, en sus campañas políticas .

Pero, una vez más, un trabajo periodístico

de “El norte” , deja al descubierto que han violado los “mandamientos” guindas y cayeron en la mentira, en este trabajo, que se llevó la nota de 8 Columnas, de este medio impreso nacional, se muestra , que desde el 2018, a la fecha, las empresas Carmona lograron llevarse obras por 336 millones de pesos .

Y el contratista ( fallecido ) logró verse beneficiado con estas obras , a partir del sexenio de López Obrador, en el Seguro Social y Comunicaciones

y Transportes.

Es claro, que Carmona, tenía uno o muchos “padrinos” que lo palomeaban para verse beneficiado con contratos, al grado de lograr estas obras en la delegación de la Secretaria de Comunidades y Transportes en 4 estados , incluyendo Tamaulipas, los que son empresarios en este ramo, saben perfectamente, que es muy difícil, poder lograr esto.

En su historial logró llevarse una obra muy “jugosa” por 103 millones de pesos, de la SCT, en el estado de Nayarit, es obvio que tenía muchos “amigos” en el Gobierno Federal que le echaban un “puche” para que sus empresas fueran de las

consentidas.

Por eso, es que ayer, Don AMLO, pidió que se investigue y dejó en claro que no debe haber impunidad… ( aunque sea de dientes para fuera ), pero lo dijo .

Durante la mañanera, de este martes, aseguró que no se protegerá a nadie que haya caído en actos de corrupción, así sean de su propio partido.

Aunque, -cuando se le preguntó – si metería las manos al fuego por los morenistas señalados con Carmona, se lavó las manos, al decir : que no conoce a fondo el

caso .

Hay que esperar , a ver los nombres, de los políticos Tamaulipecos que aparecerán en esta investigación .

JUNIOR “HEREDA” AL PRD TAMAULIPAS.

No hubo sorpresas, David Armando Valenzuela Barrios, asumió la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática, esto tras él fallecimiento. De su antecesor, … Su papá.

La verdad, el “chavo” , tiene “cero mérito” para tener este puesto, es un candidato perdedor y un ex regidor completamente gris .

Insisto, ojalá que no piense, que llevar la dirigencia de este partido, sea como ir a hacer pompa al gimnasio.

Esto fue una muy mala decisión, se Nota que este partido de la “chiquillada” lo controlan una jauría minoritaria.

Recuerde : No se vale Chillar !

Por Mario Prieto