Por todo el poder…

No es el primer escándalo, ni será el último, la “Aplanadora de algodón” de MORENA en el Congreso de Tamaulipas está resultando una mala copia del autoritarismo que AMLO ha impuesto a su 4T, porque sucede que a ARMANDO ZERTUCHE no se le dan los números y ayer intentó acumular por la vía del mayoriteo el poder que no ganó en las urnas.

Así es mis queridos boes, habría que explicarle a ZERTUCHE, que si bien la bancada que encabeza es la de más diputados, pero no es lo suficientemente grande como para que le cumplan sus caprichos, tiene solo 18 de las 36 curules que conforman ese poder, el resto se divide en 15 para el PAN, 2 para el PRI y una de MC.

Es decir con su mayoría muy simple ZERTUCHE y MORENA no pueden por sí solos hacer reformas a leyes secundarias, mucho menos constitucionales, por lo que entonces a los de la 4T lo que les queda es hacer política, negociar, conciliar y están haciendo todo lo contrario, porque creen que pueden hacer lo que la ley no les permite.

Ayer ZERTUCHE y su bancada intentó tomar por asalto lo que no consiguió en las urnas: mover a su antojo el Congreso, quitar atribuciones que por ley le corresponden a la Mesa Directiva del Poder Legislativo, pero los números no le alcanzan y no lo ha asimilado.

Resulta que la bancada de la 4T presentó una iniciativa de reforma que en el español de la calle implicaban que:

1.- Que Mesa Directuva no tuviera derecho a la asistencia de los asesores de su bancada, como es hoy su derecho; es decir que no haya expertos que couchen a los diputados de la mesa en el desarrollo de las sesiones.

2.- Quitarle al presidente en turno de la Mesa Directiva la atribución que por ley tiene de suscribir los acuerdos que se tomen en el pleno.

3.- Proponía que una mayoría simple (como la de MORENA ahora) pudiera remover a los integrantes de la Mesa Directiva, sin la necesidad de los otros grupos parlamentarios

4.- Quitarle a la Mesa Directiva su atribución legal de establecer el orden del día; es decir el guion oficial de las sesiones del pleno.

Obviamente todas las atribuciones que ZERTUCHE le quería quitar a la Mesa Directiva, que hoy está encabezada por la diputada del PAN IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ pasarían directamente a la Junta de Coordinación Política que quién creen que encabeza, claro ZERTUCHE.

Pero además de las atribuciones que le retiraban a la Mesa Directiva, ZERTUCHE y compañía querían, como dice el inciso tres de aquí arriba, poder remover a los diputados de dicho órgano solo con su opinión; es decir si se le daba la gana al psicólogo la mesa podría estar integrada con puros cuates de él.

Para evitar que todo lo anterior ocurriera, los diputados del PAN, 15 y los dos del PRI abandonaron la sesión, lo que impedía que hubiese quórum legal para que continuara y así frenar la intentona de hacerse del poder pleno a ZERTUCHE.

Eso si, en una primera instancia, el morenista y los suyos quisieron seguir con la sesión, pese a que ayer solo había 17 de sus diputados y el de MC y sabían que estaban violando la ley, hasta que alguien les dijo al oído que mejor no se metieran en más bronca y dieron por terminada la escena de risa que se estaban aventando en el pleno.

Luego mejor salieron a quejarse de la salida de los panistas y priistas, cuando si recordamos, los mismos de MORENA habían aplicado la misma estrategia de salirse en las primeras sesiones de este año.

Pero miren, más allá de lo que pasó ayer en lo jurídico, es evidente que no hay forma de hacerle entender al presidente del Congreso que su tarea desde que asumió es negociar, no tiene una mayoría calificada como para desdeñar a las otras bancadas.

No puede amenazar a todo un poder solo con 18 diputados y la suma de GUSTAVO CÁRDENAS, qué hay que decirlo, le ha entrado a todos los sketches que ha montado MORENA, haber cuando se cansa de seguirles el juego y terminar siendo parte de los que pierden a cada rato.

RENE “Cachorro” CANTÚ, diputado local del PAN justificó la salida de la bancada azul y su aliado el PRI para evitar lo que calificó de aberraciones jurídicas que pretendía hacer ZERTUCCHE

“Buscaban legislar al vapor imponer sin discusión, revisión ni debate una Ley que rompe todos los equilibrios del Congreso y que atenta contra las minorías legislativas”, dijo

“No era urgente legislar para darle mayores facultades al Secretario General del Congreso, ni para darle más facultades a Armando Zertuche en la Junta de Coordinación Política, por lo que ante el deseo de imponer la voluntad de Morena decidimos dejar el recinto”

Se sigue cayendo el caso…

Ayer un federal ordenó cancelar la orden de aprehensión contra JUAN FRANCISCO TAMEZ ARELLANO, coacusado de lavado de dinero con el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Fue el Juez Octavo de Distrito FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ quien concluyó que no hay datos de prueba que hagan siquiera presumir que TAMEZ ARELLANO cometió los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Es decir el caso contra el gobernador se sigue cayendo, lo de juez es muy sintomático y si a eso le juntamos que SANTIAGO NIETO resultó ser una fichita que usaba documentos falsos, pues eso va a terminar en usted disculpe.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA