Sigue el circo en el Congreso

Los que siguen enfrascados en una bola de payasadas por no llamar de otra manera lo que sucede en el Congreso del Estado son los diputados de MORENA y el PAN principalmente quienes en lugar de ponerse a trabajar en un bien común continúan con reyertas estériles que solo demuestran su irresponsabilidad y un alto grado de inmadurez.

Debates que lejos de resolver asuntos inherentes al trabajo legislativo se convierten en luchas internas por sacar adelante posturas absurdas de cada bando dejando para segundo y tercer plano el quehacer positivo que prometieron a sus representados cuando acudieron a solicitarles el voto.

Esta vez el PAN abandonó la sesión ordinaria debido a que simple y sencillamente no convenía a sus intereses personales y de grupo permanecer en el recinto, junto a ellos se fueron sus ahora “hermanos” del PRI dejando en el pleno la totalidad de los morenistas más el ajonjolí de todos los moles, el diputado de Movimiento Ciudadano GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ.

El abandono fue provocado porque el bando morenista quiso echar fuera de la mesa directiva a la panista IMELDA SAN MIGUEL quien por cierto ha demostrado total entreguismo al aparato oficial en lugar de actuar con profesionalismo y congruencia.

A tal acción se opuso férreamente la facción panista que sin más dejó la sesión y con ello mantener la permanencia de la mesa directiva, al menos hasta nuevo aviso.

En otras cosas, en algo poco usual el ayuntamiento capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente emplazó a la Secretaría de Obras Públicas del Estado para que retire toda clase de publicidad de las obras públicas que ejecuta en la ciudad, apalancados en la ley de urbanidad existente y vigente.

Con la cantaleta que nada ni nadie está por encima de la ley, el gobierno municipal pretende que el Gobierno Estatal respete los lineamientos marcados, es decir, debe el estado pedir permiso para manifestar públicamente su trabajo o de lo contrario dichos anuncios serán retirados sin demora.

Por cierto quien salió en defensa fue la diputada del PRI ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS quien criticó la postura del ayuntamiento, “que se pongan a trabajar” fue le comentó al respecto del tema.

En otro punto el tema del asesinato del “empresario” SERGIO CARMONA ANGULO sigue merodeando en el ambiente y asustando fuertememnte a cualquier cantidad de politicos y funcionarios del PRI, PAN y ultimamente con rudeza a los morenistas.

Como bien se sabe se sospecha que el ultimado a balazos en Nuevo León fue factor importante económicamente hablando de varios candidatos y candidatas de MORENA principalmente.

Personajes como el alcalde de Altamira ARMANDO MARTINEZ MANRIQUEZ, la diputada federal ADRIANA LOZANO, y sobre todo el diputado federal ERASMO RODRIGUEZ ROBLEDO se les menciona como fuertes involucrados en asuntos ligados con el ahora occiso.

Al respecto hasta el mismo presidente de la república ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, ha dicho que se llegue hasta las últimas consecuencias, así las cosas.

Por supuesto que el panismo de plácemes con este tema, del cual se congratuló el dirigente de dicho partido LUIS RENE CANTU GALVAN quien aprovechó para lanzar sus cacayacas muy a su oportunista estilo.

En tanto en el tema de los autos de procedencia extranjera o “chocolates” continúa la confusión respecto a cómo será el procedimiento de nacionalización pues pese a existir un decreto que avala tal asunto, es fecha que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno se ha manifestado ni por error respecto al tema.

Quien ya lo hizo de manera abierta y pública fue la oscura “organización” ONAPPAFA quien está solicitando a todo aquel que posea un vehículo con estas características acuda a una de sus muchas oficinas con la documentación que ellos mismos están exigiendo.

Lo grave del asunto es que dicha “organización” no cuenta con alguna indicación oficial que avale lo que está pidiendo tan simple que ninguna autoridad ha dado a conocer siquiera las reglas de operación, sin embargo la mentada ONAPPAFA ya se abrogo el derecho de enlistar mediante sus oscuros procedimientos los vehículos que presuntamente se van a legalizar.

En ese sentido es preciso manifestar públicamente que todos los poseedores de estos automóviles se abstengan de acudir con estos dizque representantes para resolver el tema de la nacionalización, asimismo no entreguen ningún centavo por cualquier servicio que pudieran prestar, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial por tanto nada se sabe de lo que hay que pagar por la legalización de los multicitados autos “chocolates”.

Lo único cierto del asunto es que los miles de millones recaudados serán para obras de bacheo y pavimentación de calles y avenidas de los municipios involucrados, así dejó clara la instrucción el presidente de la nación ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez