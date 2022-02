Tiempo de sumas y lealtades

Estamos a poco más de una semana de que concluyan las precampañas por la gubernatura de Tamaulipas y es momento de que los partidos y los precandidatos vayan haciendo un balance de las sumas logradas en sus recorridos, en búsqueda de apoyos para sus proyectos.

En un mes, los tres aspirantes han visitado la mayoría de los 43 municipios de la entidad, reuniéndose con militantes de los partidos que los van a postular. De la frontera al sur, pasando por el altiplano y otros municipios costeros y del centro, César “Truco” Verástegui, Américo Villarreal y Arturo Diez Gutiérrez se han reunido con militantes del PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, encontrando en cada sitio ambientes distintos y un escenario social diferente.

Este es el tiempo de ir sumando apoyos, de ir recibiendo el respaldo de personajes, grupos, organizaciones civiles y de quienes quieren colaborar en el éxito de los tres proyectos de aquí al día de las elecciones, con la mira puesta más allá, esto es, en el próximo período de gobierno. Hasta ahora, podemos ver que a los tres las cosas les han ido saliendo así como esperaban. Ninguno ha estado exento de enfrentar situaciones un tanto complicadas que los han hecho ir modificando gradualmente sus estrategias generales, pero en síntesis, el resultado es muy aceptable.

En Morena, el precandidato Américo Villarreal Anaya dio al menos dos golpes de percepción al recibir el apoyo de la tan polémica como sólida “Columna Pedro J. Méndez” en los municipios limítrofes con Nuevo León, lo cual le va a permitir tener presencia, estructura y capacidad de movilización en una zona complicada para toda fuerza política. El otro caso de adhesión de apoyo recibido es el de media docena de ex dirigentes estatales del PRD, quienes anunciaron su incorporación al proyecto que buscará traer a Tamaulipas la autollamada 4T.

Aunque en apego a la justicia hay que decir que los ex presidentes ya no estaban participando en el PRD desde hace por lo menos 3 años, no deja de ser un impacto mediático que sorprende a un determinado sector. Lo más preciso sería decir que esos personajes son integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE), la corriente interna que lideran René Bejarano Martínez y su esposa Dolores Padierna, quienes en los hechos ya estaban trabajando para Américo Villareal desde diversas trincheras. En ese grupo están Jorge Valdez Vargas, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Alberto Sánchez Neri, Alfonso Trejo Campos y Julio César Martínez Infante.

El equipo de Américo está ocupado en la construcción permanente de alianzas con actores políticos, sectores sociales y fuerzas que coincidan con los principios que postula la Cuarta Transformación, como lo dejó muy claro el precandidato a la gubernatura durante sus encuentros con militantes en los municipios de Victoria y Jiménez, en donde recordó que “está por escribirse la mejor historia de Tamaulipas”. La estructura que forman los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación es la base en la que se moverá la campaña a partir de abril.

En tanto, César “Truco” Verástegui apretó el paso y ha seguido sumando respaldos a su precandidatura panista, que también será pronto del PRI y del PRD para buscar la gubernatura en junio. El fin de semana en Matamoros tuvo uno de los actos más significativos porque recibió las estructuras de los sectores del PRI, hasta hace unos años, la más robusta.

En esa ciudad, de la que salieron dos gobernadores en los últimos 3 décadas, “Truco” volvió a hacer un reconocimiento a las aportaciones que durante años hizo el PRI a la creación de instituciones. A los golpeados priístas les ofreció trabajar juntos para lograr el objetivo de restaurar muchos de los programas y acciones con sentido social que impulsó ese partido y que de 2018 a la fecha han ido desapareciendo. Ahí fue arropado por dirigentes de los sectores que integran el PRI, pero también por el panismo que se ha unido en torno a ese proyecto que quiere frenar el avance de Morena en Tamaulipas. Los perredistas, que son menos pero también suman, hicieron su parte en este evento de apoyo a “Truco”.

Y ayer en Aldama, en el municipio ganadero más importante del estado, el precandidato panista confirmó que independientemente de la militancia de quienes le acompañaron, muchos habitantes de ese lugar van a colaborar con los esfuerzos que imprimirá la alianza “Va por Tamaulipas”.

La recepción que tuvo “Truco” en Aldama es de las más grandes que se han visto desde que comenzaron sus actividades, llegando a sumar una gran cantidad de personas que se le adhieren. Tan solo en la etapa que fue invitado de la asociación civil “Todos por Tamaulipas” fueron más de 200 mil ciudadanos con los que tuvo contacto. Para el resto de esta semana, Verástegui estará en Soto la Marina, la zona conurbada de Tampico, Tula y Jaumave.

Finalmente, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez ha estado en varios municipios, haciendo esfuerzos por atraer militantes a su aventura. Hace días estuvo en la zona sur y así ha estado en varios lugares.

Aunque se sabe que el partido naranja no tiene una membresía muy grande y que difícilmente se va a repetir el fenómeno mediático y político de Nuevo León, el aspirante confía en que va a despertar el interés de quienes en medio de la polarización que veremos en las campañas, no se identifiquen con las otras dos opciones. Difícil, pero lo va a intentar.

El millonario precandidato de MC ha dialogado con cerca de 10 mil tamaulipecos, según las cuentas que han hecho en su equipo de trabajo. Además de la llamativa caravana de camionetas en las que se mueve Diez Gutiérrez, lo que destaca es que en redes sociales presumió su encuentro con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, durante una comida efectuada en las inmediaciones de los límites de ambos estados, el fin de semana. De lo demás, de apoyos que aporten a su proyecto, no se sabe algo concreto.

Por Tomás Briones

abarloventotam@gmail.com