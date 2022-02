‘Corre’: un equipo de relleno

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Han pasado más de cinco años desde la última que Correcaminos disputó por lo menos, unos cuartos de final de la segunda categoría del fútbol, lejos de ser protagonista como lo era en un pasado, el equipo de Victoria ha pasado de pelear del ascenso al último lugar de la tabla porcentual de la ahora llamada Liga Expansión Mx.

La última vez que Correcaminos llegó a unas semifinales, fue en el 2015 y la final más reciente disputada la tuvieron en el 2014, la cual perdieron ante los entonces llamados Estudiantes Tecos. Esos años fueron los últimos de gloria del equipo y posteriormente llegó una debacle que hasta la fecha se mantiene a pesar del cambio de directivos en cuatro ocasiones, cientos de jugadores y decenas de entrenadores.

Primero fue Manuel Corcuera quien tomó posesión del equipo durante par de torneos, y aunque hubo algunos destellos, al final no se llegó a nada, pues además de todo, no se contaba en esos certámenes con presupuesto como lo tenia y tuvo poco después.

La mayor era de fracasos de Correcaminos y sobre todo la peor época en cuestión de relación con afición del equipo, fue a manos de Rafael Flores Alcocer, quien llegó a la capital con la encomienda de ‘levantar’ al equipo, pero lejos de eso, se obsesionó con el poder, perdió la poca o mucha identidad que tenía el cuadro de la UAT, administrativamente empezó con un desfalco que terminó por hartar a las altas esferas del equipo pues además de ello, deportivamente no pudieron hacer grandes cosas.

En la era de este presidente Correcaminos sólo clasificó a una liguilla durante el Apertura 2017 pero después sumó números negativos: 18 puntos logró en el Clausura 2018, Apertura 2018 fue un torneo de 15 puntos, mientras que en el Clausura 2019 y Apertura 2019, el equipo sólo logró 17 y 11 puntos, respectivamente, por lo que significó que le dieran las gracias. Miguel Mansur fue el siguiente en quedarse en la silla del poder del equipo.

Fue un inicio prometedor tras un torneo en que iban de líderes pero la pandemia terminó por detener el torneo y posteriormente llegó la Liga Expansión y empezó el equipo de nuevo en picada. Guardianes 2020 y 2021 fue un certamen de 13 puntos, de los peores en la historia del equipo, además de deportivamente, administrativamente se mencionó dejó al equipo con deudas, negocios familiares y muchos escándalos como el eliminar a los equipos de la Tercera División y Liga Premier, y otros temas más, que al final le costaron caro pues fue removido.

Con más intención de llegar junto a iniciativa privada, apareció a escena Felipe Malibran, quien desde el Apertura 2021 tomó al equipo con respaldo de empresario y con el aparente paso a un costado tanto del Gobierno del Estado y la UAT. Llegaron casi a un cuarto de haber iniciado el torneo pasado y aún así les alcanzó para llegar al repechaje, aunque hasta ahí se quedó el Corre, que ahora ya con la libertad de contratar jugadores, tiene ya la responsabilidad de responder sí o sí.

Actualmente tiene siete puntos con cinco jornadas disputadas y aunque aún hay tiempo para recuperarse, la confianza de cierran parte de aficionados es nula, pues aseguran que todo va encaminado a un fracaso más.

Lo rescatable por ahora de esta administración es que regresaron al equipo de Tercera División y Liga Premier, además de abrir las puertas a talento de jugadores y entrenadores de la capital.

Pero esto no servirá de nada si en el equipo principal, no tienen buenos resultados, pues la afición ya quiere a un Correcaminos protagonista y no un equipo de relleno y que pelea por el último lugar de la porcentual.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN