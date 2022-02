Mamá fit se defiende de críticas por la vestimenta

BOLIVIA.- Una mamá fit de Bolivia fue exhibida y criticada en redes sociales por la vestimenta que usó para recoger a su hija de escuela. Ante los comentarios, Vanesa Romero decidió defenderse.

En su cuenta de Facebook, la modelo, fisiculturista y abogado, dijo que el intento de exhibirla para que fuera criticada no resultó como presuntamente esperaba la persona que subió las imágenes en redes sociales.

“El video se hizo viral con mal designio hacia mi persona”, escribió Romero. Aseguro que la mujer que lo subió lo hizo para denigrarla. Además la acusó de exponer “a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito”. Y añadió: “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí“.

La mujer subrayó que su ropa no tiene nada que ver con la clase de persona que es y que su vestimenta no es motivo para ser acosada ni violentada.

“Soy una mami fit que trabaja y cuido q mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”.

Asimismo, quiso aprovechar para agradecer a todas las personas que le brindaron su apoyo, incluyendo a los extraños que se tomaron el tiempo de defenderla ante los comentarios negativos que recibió por su ropa.

“[Gracias] a todas esas personitas que estuvieron a mi lado: mi bella familia, amigos y personas que no me conocen. Me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe qué hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones“.

Vanesa Romero se volvió viral cuando un video suyo circuló en internet por la ropa que usó en la escuela de su hijo y en el que la mujer que la grabó la criticó por el atuendo que eligió, considerándolo “inapropiado”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA