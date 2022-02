María Santiago convoca a las mujeres a sanar a Tamaulipas

TAMAULIPAS.- En la Asamblea Interna de Mujeres de Morena, realizada en Matamoros, la doctora María Santiago de Villarreal llamó a las mujeres presentes a valorarse y “echar para adelante con todo lo que sabemos dar”.

Al tomar el micrófono, la esposa del precandidato a la gubernatura de Tamaulipas, Americo Villarreal Anaya, se pronunció por un “feminismo positivo”.

“Necesitamos ser mujeres vitamina, no mujeres tóxicas, porque eso es lo que tenemos para dar, vamos a ayudar como mujeres vitaminas a todos, a nuestro entorno, a la gente, a la familia, todos juntos con ese poder que nos va a llevar adelante y nos va a tener presentes en la vida de todos”, expresó.

En su mensaje dirigido a más de 2 mil mujeres morenistas presentes, les pidió sumarse a la transformación.

“Yo las invito a que se quieran mucho, tenemos que valorarnos primero nosotros y vamos a ser mujeres vitaminas de MORENA, para que ayuden al Doctor a curar a Tamaulipas y a llegar con esta cuarta transformación que nos ha puesto el ejemplo ya saben quién y cómo él dice…. Amor con Amor se paga”, dijo.

“Tenemos que reconocernos cada una ese poder que tenemos, esa sensación de que somos importantes, de valorarnos nosotras mismas, no los demás, tenemos que querernos nosotras, tenemos que vernos en un espejo y vernos a los ojos y decir, me veo, me gusto, porque estoy respetando lo que quiero ser”, agregó.

Por Staff

Expreso-La Razón