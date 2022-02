Fabiola sufrió un accidente ayudémosla a seguir adelante

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras sufrir un terrible accidente en el que lamentablemente su hermanita perdió la vida, Fabiola Reyes Hernández se encuentra internada en el Hospital General y aunque el seguro cubre algunas cosas, su familia no puede costear lo demás.

Triste por lo vivido este fin de semana, Gloria Hernández, madre de la pequeña, pide ayuda a los victorenses, pues ellos son de Ocampo y en menos de 24 horas han tenido que trasladarse a una ciudad donde no conocen a casi nadie.

“Estábamos ocupando sangre para la operación, pero gracias a dios la conseguimos y mi niña va a ser operada de su piernita, algunas cosas si se las da el seguro y aquí, pero otras nosotros lo estamos costeando con ayuda de la familia”.

La madre de familia señala que no sabe realmente como ocurrió el terrible accidente en el que participaron sus hijas, solo que una de ellas falleció y la más pequeña tuvo que ser trasladada de emergencia a Victoria.

“Tuvieron un accidente en carretera, somos de Congregación Rancho Nuevo en Ocampo y ellas iban a Chamal Nuevo, aparentemente chocaron, yo la verdad no sé, solo vimos que estaban tirados pero no supimos si fue el accidente contra otro carro”.

Con nervios por una cercana intervención quirúrgica de su hija, la madre no pudo señalar el nombre de los medicamentos que les piden, sin embargo aseguro tener las recetas para sostener su petición de ayuda.

“Han estado pidiendo medicamentos, no les puedo decir que y que porque no me acuerdo de sus nombres, pero entre ellos también necesitamos también comprar pañales para la niña”.

Para poder ayudar a Fabiola pude comunicarse al número 831 110 5896 o hacer un deposito a la tarjeta Banorte 4915 6694 7454 0133 que está a nombre de Vicente Noel Reyes Hernández hermano de la pequeña.

Por Raúl López García