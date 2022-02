Platanito revela que Alfredo Adame lo amenazó de muerte

MÉXICO.- El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, declaró ante diversos medios de comunicación que el actor lo amenazó de muerte después de que hiciera un chiste referente a su virilidad. Esto ocurrió cuando estaba de moda la pelea que sostendría con el cazafantasmas Carlos Trejo.

“En una entrevista me preguntaron ‘a quién le vas a Carlos Trejo o a Alfredo Adame’ y yo como comediante dije ‘le voy a los dos: porque yo soy biker, ando en la moto y también la tengo chiquita'”, recordó Verduzco.

Asimismo, dijo que cuando se hizo el escándalo decidió hacerse a un lado, pues no vive de eso, sino de sus shows. “Me amenazó de muerte, que él trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones donde el señor dice: ‘y yo cuando lo vea, lo voy a matar’. El día que pase algo, pues ahí está el responsable”, aseveró.

¿Platanito actuó para un capo del narcotráfico?

Sobre si era verdad que el comediante había actuado para capos del crimen organizado, como Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, tal y como se mencionó en el libro “Emma y las otras señoras del narco” de la periodista Anabel Hernández, él respondió que es verdad.

“Pues sí, así fue. En mi caso, tal cual lo dijo sí. No sé si a mis compañeros les inventaron algún chisme, pero en mi caso sí. Fui a trabajar a una fiesta y resultó que era de ‘La Barbie’. Aparte buena onda, el chavo no me caía nada mal, era un tipazo”, declaró.

