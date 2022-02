Diputados ‘revientan’ otra sesión

TAMAULIPAS.- Los diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano no se presentaron a la sesión que estaba programada para este martes en el Congreso del Estado, por lo que ésta permanecerá en receso por otros siete días más, para retomarse el próximo martes 15 de febrero a las 12 del día.

Aunque desde temprana hora comenzaron a llegar los diputados morenistas, recibieron una indicación y algunos comenzaron a salir del recinto, mientras que otros permanecieron en sus oficinas, pero no se presentaron al inicio de la sesión que estaba programada para reanudarse a las 12 del día.

A las 12:30 de la tarde, la presidenta de la mesa directiva, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, confirmó que la sesión no se llevaría a cabo por falta de quorum, pues solo se encontraban presentes las bancadas del PAN y PRI.

En la sesión que inició el pasado 1 de febrero, se presentó una iniciativa de Decreto por parte de Morena para poder remover a la presidenta de la Mesa Directiva, en caso de que incurran en causas graves que afecten las funciones legislativas.

“Se incumplan los acuerdos del Pleno, de la Junta de Coordinación Política o cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales del Congreso”, pudiendo ser removidos con el voto de la mayoría simple de los diputados presentes en el Congreso, sin que puedan ser electos durante toda la legislatura, señala la iniciativa.

En esa ocasión, se solicitó un receso de una hora para revisar la iniciativa y los cambios, sin embargo, al cabo del tiempo, ni la presidenta de la mesa directiva ni el resto de la bancada del PAN y el PRI, se presentaron a la sesión, por lo que fue suspendida, pues Morena no contaba con los diputados para ser mayoría y poder reanudar.

En esa ocasión, se decretó que el receso continuaría, por lo que el reloj legislativo se paró, hasta el martes o antes, si la presidenta de la mesa directiva llamaba a sesión, lo que no ocurrió, por lo que se llamó a sesión este miércoles.

Sin embargo, ayer se dio a conocer que dos diputadas de Morena se reportaron enfermas de COVID-19, por lo que, de retomarse la sesión, como estaba previsto, Morena no tendría mayoría para poder aprobarla, por lo que decidieron no presentarse.

El coordinador de la bancada del PAN, Félix Fernando García Aguiar, señaló que la próxima semana se presentarán para debatir la iniciativa que Morena propuso “Ley Zertuche” y que dijo, “violenta la Ley Interna del Congreso e invade al Poder Ejecutivo”.

El presidente del PAN, Luis René Cantú Galván, señaló que la “urgencia” que Morena decía tener para aprobar dicha ley, no existe, agregando que lo que realmente pasa es que no hay unión en esa bancada.

“Realmente no están unidos, no tienen un liderazgo propio en ese grupo parlamentario, hoy, lo puedo asegurar, alguien faltó de esa bancada y por eso rompen ellos el quorum, porque no se ven favorecidos y aún así, teniendo al diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas, en comparsa, no, tampoco”.

Imelda Sanmiguel, la presidenta de la Mesa Directiva, explicó que la cita de este miércoles fue por acuerdo de la coordinación política, sin embargo, no se presentaron, agregando que continuarán peleando con la ley en la mano, para evitar que esa ley se apruebe.

