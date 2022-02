Seremos el primer gobierno de coalición: Verástegui

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El precandidato de la coalición Va por Tamaulipas, Cesar ‘Truko’ Verástegui Ostos, cerró su precampaña con miles de simpatizantes en Victoria.

En su mensaje, dijo que no le va a fallar a los tamaulipecos: “Que quede claro, no les voy a fallar, voy a trabajar siempre, no perdamos de vista que el próximo 5 de junio, se juega más que un cargo público, se juega la estabilidad, las ilusiones, la gobernabilidad de nuestro estado y la tranquilidad de nuestras familias”.

Verástegui, terminó este jueves su precampaña, tras un recorrido de varias semanas por las diferentes regiones del estado, en el que visitó a militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD, a quienes ofreció “hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir”.

Ayer, reiteró el compromiso de esperar la ratificación de ser el candidato de la coalición en los próximos días, con el apoyo de todos sus simpatizantes.

Se describió como un hombre forjado en el trabajo, la lucha y el esfuerzo, precisó que es un hombre de trayectoria política y no un improvisado: “Nada ha cambiado en mí, sigo siendo el hombre sencillo, humilde, trabajador, de resultados, desde aquella primera vez que me invitaron a participar por alcaldía de Xicoténcatl”.

“Lo que me motiva es siempre ayudar, siempre servirle a la gente, así me he formado, y soy un hombre de resultados”, expresó ayer durante su discurso.

“Terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos y listos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamás han sido fáciles. Mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un ex gobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso le entramos con todo en este reto. El trabajo no me asusta” aseveró.

Se dijo listo y preparado, para ser su próximo candidato a Gobernador. “Tengo la certeza de que juntos, seremos el primer gobierno de coalición en Tamaulipas”, y agradeció el respaldo de las tres dirigencias partidistas.

Insistió, en que no es un político de oficina, ni improvisado , tampoco un político de ocasión, “durante los últimos cinco años he trabajado a lado de hombres y mujeres respetables, que con mucho esfuerzo y dedicación abonaron para lograr la ps en Tamaulipas”.

“La paz social que hoy tenemos, que hoy disfrutamos y que no podemos dejar que se pierda”.

El precandidato estuvo acompañado por las dirigencias estatales de el Partido Revolucionario institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional además de distinguidos militantes de dichos institutos políticos.

Por Nora Hernández Herrera

Expreso-La Razón