Te decimos cómo saber si tu celular tiene virus y consejos para eliminarlos

MÉXICO.- Los equipos celulares y smartphones se han vuelto una herramienta fundamental en nuestro día a día, nos sirven como un dispositivo para comunicación, entretenimiento e incluso de trabajo. Es por ello que resulta importante cuidarlo, no solo en el aspecto físico, si no también en su interior (software), ya que en él se almacena una gran cantidad de información personal.

Ante el incremento de ataques y fraudes cibernéticos, resulta muy importante saber cómo detectar y eliminar los virus que podrían invadir tu celular, que servirá para prevenir el robo de tu información además de asegurarnos de que el equipo tenga un correcto funcionamiento.



¿Cómo saber si mi celular tiene un virus?

En ocasiones resulta difícil saber si un equipo se encuentra, o no, infectado por un virus, y es que no siempre son visibles ya que los virus actúan de forma silenciosa. De hecho, resulta más común detectarlos hasta que ya es demasiado tarde y el equipo empieza a fallar, o mostrar anuncios no solicitados, entre otras cosas.

Si bien, una de las opciones más comunes para detectar un virus es utilizar un programa para detección de malware, también es posible identificarlos prestando atención a los siguientes puntos:

– Un software malicioso puede hacer que las aplicaciones de tu celular se bloquee o comiencen a fallar repentinamente.

– Así mismo, hay que prestar atención si detectas que la memoria de tu celular se llena rápidamente y sin razón aparente.

– Otro indicador de que pudiera estar infectado tu celular es un incremento exagerado en el uso de datos móviles.

– También suele ser común que aparezca publicidad o anuncios constantemente en forma de pop-up cuando no se está ocupando ninguna aplicación.

– La batería se agota mucho más rápido de lo normal o se calienta exageradamente, incluso aun sin estar en uso.



Cómo eliminar malware de Android

Si crees que tu teléfono pudiera estar infectado te sugerimos utilizar una herramienta profesional para detectar algún software malicioso que pudiera tener. Si bien, actualmente existen muchas aplicaciones de pago y gratuitas, antes de utilizarlas te recomendamos seguir los siguientes pasos:

– Lo primero que debes hacer es poner el equipo en modo seguro desde la configuración para evitar que se ejecute cualquier programa malicioso.

– Posteriormente debes acceder a los Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones descargadas y revisar que no tengas aplicaciones que no hayas descargado, en dado caso, procede a desinstalarlas.

– Si se encuentra una aplicación que no se puede desinstalar accede a Ajustes > Seguridad > Administradores de dispositivos. Desde allí, se podrá habilitar esa opción para eliminarla definitivamente.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO