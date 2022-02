Vive odisea, Britney, para practicarle aborto, llevando a su bebé tres días muerto en su vientre

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el Hospital Canseco de Tampico rechazaron varias veces ingresar a Britney, una chica de 20 años, que tenía tres días con su bebé muerte en el vientre y se negaban a practicarle un aborto.

Primero no le creían que estaba en estado de gestación y después le aseguraban que el producto estaban con vida, por lo que le hicieron practicarse varios estudios.

“Ellos nos dicen que no pueden hacer el degrado, por qué supuestamente nos dicen, que ellos no saben si el producto está vivo o está muerto” señaló la señora Julia, mama de la joven de 20 años de edad.

Al negarle el acceso para su atención le solicitaron varios estudios para verificar el embarazo y las condiciones del embrión, pese que traían la orden de un ginecólogo particular de realizarle el aborto desde el martes.

“Traigo un ultrasonido del martes, y otro ultrasonido de este jueves en la mañana, donde está marcando que el producto está desprendido, que lo hay vida, y ellos me dicen que nada más les aparece el huevo y que no pueden hacerle el degrado, por qué ellos no están seguros si el bebé vive o está muerto”, comentó.

Por Mario Prieto/ La Razón.