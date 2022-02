Correrían a 13 Tránsitos por reprobar examen de control y confianza

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobierno municipal despediría a 13 elementos señalados por no pasar el examen de control y confianza, de los cuales no tenían conocimiento anteriormente debido a que no cuentan con el resultado de los análisis realizados a los 85 elementos.

Hugo Reséndiz Silva, Secretario del ayuntamiento, señaló que se procederá como indica la ley ya que ellos en ningún momento han contratado nuevos elementos, ni cesados ya que todos fueron heredados de pasadas administraciones.

“Sin duda (cesar 13 elementos) vamos a ir aplicando lo que la norma nos marque y básicamente estos 13 elementos son los que tenemos conocimiento o que se presentó apenas la información pero faltaría ver o hacer un análisis de los 85 elementos”.

Explicó que los elementos son constantemente certificados por parte de las diferentes dependencias del estado, tanto el Secretariado Estatal de Seguridad Publica como el Nacional quienes marcan las pautas para la certificación de diferentes elementos.

“En este sentido si hubo fallas en ese sentido el estado debió de habernos avisado. No quisiera adelantar porque no conocemos los resultados de los estudios que marca el C3 o el C4 y quisiéramos esperarnos un poco y ver los estudios y en base a lo que el análisis corresponda nosotros marcar una ruta y actuar en consecuencia”.

El secretario afirmó que no han ningún certificado de los estudios de control y confianza que le hacen a los elementos, por lo que no han realizado tampoco contratación o baja alguna.

“Ni si quiera en la entrega-recepción recibimos esta información de los estudios de control y confianza ni el alcalde ni como la secretaría del ayuntamiento no tenemos información de los estudios que se les hacen a estos elementos”.

Finalizó al decir que para realizar alguna contratación de tránsito deben de obedecer los convenios de colaboración en materia de seguridad pública y en ese sentido afirma ser muy puntuales en dar cabal cumplimiento a los procesos.

Por Raúl López García