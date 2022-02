Critican a novio por el atuendo que uso en su boda

ESTADOS UNIDOS.- Las parejas que deciden celebrar una boda deberán estar conscientes de lo que implica el matrimonio en sus vidas… pero también lo que implica el tema alrededor de esta ceremonia.

No hay novia que no desee que su boda, que puede llegar a ser uno de los días más importantes de su vida, todo salga a la perfección. Generalmente, toda la atención recaerá en ellas, por lo que uno de los temas centrales es el vestido, el cual debe ser el ideal para que luzcan hermosas y espectaculares.

Pero la novia no solo será el foco de atención; también el otro protagonista de la boda es el novio, que aunque el tema de la vestimenta siempre será más sencilla al tener que elegir entre un traje o smoking, esto no quiere decir que no deben prestar atención a cómo lucirán en ese momento tan especial.

Sobre el tema se ha vuelto viral un video en TikTok, en donde una joven de 16 años llamada Violet compartió un clip de la boda de una de sus mejores amigas llamada Catherine, quien tiene su misma edad, debido a la forma en la que se presentó el novio a su boda.

Mientras la novia llegó a la iglesia en un hermoso vestido blanco, corte de sirena, perfecto para la ocasión, el novio se paró frente al altar en un estilo completamente casual, eligiendo unos jeans desteñidos y una camiseta estampada de color negra.

El video recibió decenas de comentarios en donde los usuarios criticaron al novio al considerar que le había faltado el respeto a su prometida por la manera en cómo fue vestido a su boda.

La usuaria de TikTok aseguró que su amiga no se molestó con su ahora esposo pues lo que realmente le importaba era que se casaran.

