Traiciones en El Bravo

TAMAULIPAS.- Dos ópticas, dos medios de comunicación, coincidencias y grandes diferencias; esta semana presentaron sus encuestas respecto a los resultados que se perfilan en las entidades, en medio del cierre de las campañas por la gubernatura en Tamaulipas.

La primera campanada se dio en el PAN, cuando el periódico El Financiero daba a conocer el resultado de su encuesta nacional, donde establece un repunte del PAN, PRI y PRD que recuperan espacios donde hace semanas perdían la elección, de las seis entidades en disputa ganarían Durango, Aguascalientes y Tamaulipas.

El equipo de campaña de CÉSAR AUGUSTO “El truco” VERÁSTEGUI OSTOS están contentos, pues aseguran que los datos son tan reales y coinciden con otros números que tienen.

Aclaran que los resultados son confiables para ellos, refieren que “El truco” VERÁSTEGUI es el mejor ejemplo de que caballo que alcanza gana, pues remontó las preferencias y hoy se encuentra cuatro puntos arriba de su más cercano perseguidor.

Se colocó 36 contra 32 puntos porcentuales y más de 20 puntos de diferencia contra el tercer lugar, por lo que cabe una de las frases del propio “Truko” quien asevera que la buena suerte se trabaja y la mala se enfrenta, por lo que su labor se refleja en el sondeo de El Financiero.

En medio de ese positivismo, “El truko” VERÁSTEGUI en ciudad Victoria fue acompañado de panistas, priístas y perredistas en lo que fue un espectacular cierre de un movimiento histórico de unidad de los tres partidos.

“Terminamos la precampaña renovados, fortalecidos, unidos y listos para triunfar en lo que sigue. Las batallas jamás han sido fáciles. Mi cuna no fue de seda, no soy hijo de un ex gobernador, no soy un junior, ni un político de escritorio, por eso le entramos con todo en este reto. El trabajo no me asusta” aseveró.

Ese mismo optimismo se sintió en Morena, ayer en Reynosa donde miles de ciudadanos acudieron al cierre de la precampaña de su candidato AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien encabeza las preferencias electorales según el sondeo aplicado por la empresa Enkoll para El Universal.

De acuerdo a esta encuesta, AMÉRICO cerraba con el 60% de las preferencias, seguido con el 32% por el segundo lugar y el 8% para el tercer sitio.

Las encuestas de El Financiero y El Universal son dignas de tomarse en cuenta, ambos son medios sumamente serios, la disparidad de los números puede originarse por la metodología.

No pueden exponer su prestigio, por lo que deben cuidar los números que presentan sobre los favoritos para ganar las gubernaturas.

Ellos mismos advierten que los datos son hipotéticos y corresponden a las preferencias de la fecha que se levantó, pero podrían modificarse.

El Financiero y El Universal, tienen diferencias y convergencias, sus números son muy distantes unos de otros, con dos favoritos distintos, con líneas paralelas que parece nunca coincidirán. Son los cierres, vienen dos meses de tranquilidad en la superficie, pero con peligrosos remolinos, como las corrientes traicioneras del río Bravo, donde se escribirá la victoria o derrota de los candidatos.

A las orillas del Bravo se ubican las ciudades claves de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, donde también habrá traiciones, cambios de bando, siempre con el peligro de que zozobren las embarcaciones.

En lo que sí coinciden ambas encuestas es en el sólido crecimiento del candidato del MC, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, pues en El Financiero aparece con el 13%; mientras que El Universal tiene el 8%. Creció un 100%

