“Las Mujeres tendrán derecho de alquilar su vientre” Ana Francis

MÉXICO.- Las iniciativas que han presentado Morena y el PRD en el Congreso local para permitir la maternidad subrogada han generado advertencias de expertas que consideran que eso podría derivar en una explotación de mujeres en situación de pobreza, sin embargo, para la presidenta de la Comisión de Equidad, Ana Francis López Bayghen (Morena), es una legislación necesaria.

Me parece una buena idea que se legisle y se regule la maternidad subrogada, porque lo permitamos o no, está ocurriendo, entonces sí tenemos que legislar al respecto. Pero hay muchos problemas con los que tenemos que tener cuidado: en este sistema, en este país, en el sur global la maternidad subrogada es un perfecto pretexto para la explotación de las mujeres, entonces, plantear que no se permita el cobro.

Yo pregunto ¿A nombre de quién (se cobra)? Las mujeres, en todo caso, tendrán derecho en alquilar su cuerpo para lo que les guste alquilarlo, al precio que les guste alquilarlo”, dijo a López Bayghen.

Por el contrario, Teresa Ulloa, directora regional en Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y Patricia Olamendi, abogada especializada en temas de género, sostienen que la única forma de proteger a las mujeres es prohibir la maternidad subrogada, pues en países como Guatemala sólo provocó condiciones para la explotación de las mujeres más pobres.

Pero López Bayghen refutó: “si quieren lo prohibimos, pero el asunto es que eso no va a pasar. Claro que no queremos que haya granjas y ése es el peligro en un país como Guatemala o México: el problema es que está ocurriendo, ya hay parejas de europeos que vienen y contratan chavitas, entonces o legislamos sobre el asunto, o el abuso está a punto de agravarse”, argumentó.

Guadalupe Almaguer, exdiputada del PRD, discrepó con esta postura.

Me parece una postura muy ignorante y de una legisladora que no está comprometida con defender los derechos de los ciudadanos, en este caso de las mujeres”.

Almaguer señaló que prohibir la maternidad subrogada es una forma de proteger a las mujeres mexicanas en situación de pobreza.

Es un asunto sumamente clasista: jamás vas a ver a una mujer que tenga resuelta su situación económica y que rente su vientre para gestar al bebé de otra persona. Es un fenómeno que afecta específicamente a las mujeres pobres”, aseguró Almaguer.

Pero López Bayghen insistió que esa legislación es una forma de proteger los derechos de las mujeres.

(Se pueden plantear) varios candados, uno de ellos podría ser que no haya empresas, ni terceros como intermediarios en un convenio de maternidad subrogada. Otro elemento que se ha propuesto es que la mujer sólo pueda gestar al bebé de otras personas en una única ocasión. En fin, se tiene que abrir el debate y escuchar las diferentes posturas, las iniciativas de ley son apenas un punto de partida”, sostuvo.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR