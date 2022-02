Se suma Colectivo ‘Brujas Radicales’ en petición de firmas para destituir a regidores del PT en Madero

MADERO,TAM.- A través de colectivos feministas solicitan firmas a la sociedad civil para solicitar la destitución de regidores del PT en Madero.

“Estamos pidiendo firmas, por el caso de Liliana.. El 15 de agosto del 2021, Liliana…fue víctima de feminicidio en grado de tentativa, por parte de Alexis Iván, hijo de los regidores de Ciudad Madero, Alejandro Morales Martínez y Greysi Belinda Álvarez García, quienes no solo fueron testigos de la agresión, sino que además de no haber hecho nada para detener la brutal golpiza que Alexis propinaba a Liliana, la dejaron abandonada afuera de su casa, sin llamar una ambulancia, para que prestara los servicios médicos que Liliana requería, ante la gravedad de las heridas. A pesar de que ella y su familia acudieron a interponer la denuncia, la justicia no ha llegado a Liliana.

También pidieron al Partido del Trabajo (PT) a tomar represalias en contra de los regidores que fueron cómplices.

“Exigimos al Partido del Trabajo (PT) a tomar represalias en contra de los regidores que fueron complices de la brutal agresión y ser congruentes con sus discursos de la importancia de la seguridad y la vida de las mujeres”, comentó.

La propuesta, explicó que nace en el “Colectivo Mujer Manglar” y participan en colaboración con la recolecta de firmas

El colectivo solicitó ó a la Fiscalía General de Justicia del Estado que se agilice la demanda interpuesta por Liliana “N”.

“Exigimos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, agilizar el avance de la demanda de Liliana, para que tengan a la brevedad, la reparación del daño, tanto físico como emocional de ella y de sus hijos, quienes presenciaron el bestial ataque y fueron secuestrados por la madre del agresor y las autoridades correspondientes a transparentar el proceso en contra de la licenciada Nury Romero Santiago y cesar las agresiones que defienden sus derechos “dijo.

Por José Luis Rdz.