Enamorar con ‘likes’

VICTORIA, TAM.- El caminante salió de su casa a mediodía y se dirigió al centro de la ciudad, decidido a comprar el regalo para su domadora, del próximo día de San Valentín.

Como todo avecindado en la capital, se fue esquivando baches y semáforos con dientes, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad.

A pesar de que la pandemia ha golpeado al comercio victorense ,ya se observa como poco a poco, se va recuperando este sector.

Changarros por aquí y por allá con los clásicos peluches, globos en forma de corazón, paletas, chocolates y todo lo alusivo al día en que se festeja al querubín travieso con arco y flecha que le gusta complicar la vida de las personas, enamorándolos.

Fue por la calle 7 dónde se encontró a su vecino El tigrillo, un adolescente de 15 años que perseguía la misma misión: escoger el obsequio ideal para su novia margarita.

– ¿Apoco ya tienes novia tigrillo? – preguntó El Caminante

– Apenas tenemos dos semanas, mis amigos me dijeron que me esperara a que pasara el 14 de febrero y no les hice caso… ahora me toca comprar regalo – dijo el muchachito.

– Pues a escoger tigrillo, ¿qué le gustaría a tu novia como regalo?

– Pues no sé casi nunca hablamos de eso

¡Ah caray! ¿Algo que hayas visto que le gusta?

– Le gustan mucho los memes, los comparte a cada rato

– Bueno pero ni modo que le regales un meme, yo hablo de cosas físicas las flores, los chocolates o a lo mejor quiere que le lleves serenata

– Pues no sé, casi nunca hablamos de esas cosas, solo nos comentamos las fotos en el Facebook

– Oye tigrillo nada más de curiosidad ¿cómo te ganchaste a esa noviecita? ¿Cómo la enamoraste?

– Pues primero le mandé solicitud, y después empecé a darle me gusta a todas sus fotos y a todos los estados que subía

– Bueno bueno pero algo más personal… ¿De qué platican?

– Pues nos gusta compartir y subir fotos juntos, el otro día la invité a ver cuál era su “oblígame perro”

– Uy qué romántico ¿Y a dónde han salido?

– ¿Cómo salir?

– Pues sí al cine, a cenar, a caminar por ahí a un parque… ¿a dónde han ido juntos a dónde la has invitado?

– Pues solo nos hemos visto como 4 veces… le mando ubicación donde estaba y pasa a saludarme al taekwondo

– ¿O sea que no tienen citas?

– No pues por la pandemia nos quedamos acostumbrados a solo platicar por el inbox o por el WhatsApp

– ¿Entonces no pasan tiempo juntos?

Nombre…¡ Además eso cuesta mucho dinero!

– Bueno al menos parece que se llevan bien ¿verdad?

– Pues a veces nos peleamos, se pone celosa porque le doy “me encanta” a fotos de otras chavas, o por qué me ve que estoy siguiendo la transmisión de una de ellas

– ¿Se pone celosa porque interactuas con otras chavas?

– Sí me dice que para ella no tengo tiempo cuándo me pide que platiquemos o no estoy disponible en el Whatsapp

– Uy pues así va a estar difícil que sigan de novios

– Sí yo creo que después de San Valentín vamos a terminar, hay otras chavas que me buscan mucho por WhatsApp..

– ¿Y qué vas a hacer con las fotos donde están juntos, ya cuando hayan terminado?

– Pues las borro ¡ya qué!

¿Entonces tú crees que pronto cambies de novia?

– Yo creo que sí, hay otra amiga que me llama mucho la atención y ya se dio cuenta que siempre le doy me gusta a sus fotos y a todo lo que publica

– ¿Y tú crees que con darle me gusta a sus fotos ella crea que te interesa?

– Sí yo creo que sí ¡ahora ya no se regala flores “Don”! con darle me gusta a todas sus fotos se fijan en uno

– ¡Qué caray! pues bueno, ¡suerte escogiendo tu regalo tigrillo!

El Caminante siguió su marcha, convencido de que los tiempos han cambiado demasiado, aparentemente a las damas jóvenes de hoy, no les interesa mucho eso de intercambiar impresiones y conocer en persona a quien podría ganarse su corazón, claro que esto no es en general, pues El Caminante está seguro de que aún hay mujeres que les gusta ser conquistadas a la antigua, con todas esas cursilerías de antaño.

Tal vez en un futuro se vuelva a poner de moda enamorar de esta forma.

Esperemos que no se pierda la bonita costumbre de festejar el día de San Valentín de manera romántica y poniendo el corazón.

Demasiada pata de perro por esta semana.

POR JORGE ZAMORA