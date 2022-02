Lo que sigue

+ Se advierte (ya), una campaña de descalificaciones, más que propositiva

+ El escenario estatal estructural marca ‘empate técnico’, entre dos fuerzas

+ Hay veda de 65 días naturales por la consulta de revocación de mandato

Los precandidatos gubernamentales cursan la veda electoral que, también, es conocida como etapa de silencio o reflexión.

Y tiene una duración de 52 días, durante los cuales les está prohibido hacer proselitismo abierto (entre las militancias partidistas o simpatizantes), aunque sí pueden reunirse, con quienes les plazca, pero en privado. Sin promocionarse mediáticamente, ni hacer declaraciones hasta el 3 de abril próximo cuando inicen formalmente las campañas.

En este lapso, Américo Villarreal Anaya, Arturo Díez Gutiérrez Navarro y César Augusto Verástegui Ostos, seguramente afinarán sus estrategias y analizarán los escenarios que, de entrada, advierten una contienda cerrada entre el abanderado común de morena-PT-PVEM y el aliancista de ‘Va por Tamaulipas’ (PAN-PRI-PRD) porque el naranja, simple y llanamente, no ha crecido.

Los cierres de precampaña son significativos por los pronunciamientos que hicieron los tres, en torno a la contienda formal que viene, para renovar la gubernatura, pues ofrecen un adelanto de su futuro comportamiento. Arturo (el miércoles 9), en Reynosa, manifestó que: “La solución de los problemas acarreados en la entidad, no serán solucionados con trucos –en clara referencia a Verástegui Ostos–, ni, tampoco, con gobiernos de cuarta (alusión indirecta a Villarreal Anaya).

Américo lo hizo el jueves 10, también en Reynosa, donde dijo: “Vamos a tener que decidir qué es lo que queremos.. que es, ya no más del antiguo régimen de corrupción, deshonestidad… de un gobierno que está centrado en la oportunidad de ver cómo se enriquecen unos cuantos” (mensaje para el aliancista).

‘El Truko’, por su parte, en Ciudad Victoria, el mismo día, dejó en claro que su cuna no fue de seda: “No soy hijo de un ex gobernador (refiriéndose al doctor), no soy junior (¿como Arturo?) ni un político de escritorio; por eso le entramos con todo en este reto.

El trabajo no me asusta”. Considerando sus pronunciamientos, vaticino que en campaña habrán de darse más descalificaciones entre ellos más los embates que produzcan sus panegiritas.

Esto no sería lo correcto, pero, tomando en cuenta sus planteamientos en la precampaña, todo puede esperarse. Esto al margen de las encuestas más recientes que por cierto ‘chocan’ en sus pronósticos: 1) MetricsMx (donde manda galleta un tal Javier Murillo Acuña) refiere, el 4 de febrero, que el candidato común tiene el 54.3% de las preferecias; y que el aliancista se ubica con 24.6 por ciento; en tanto 2) ‘El Financiero’ en su área de estudios demoscópicos, conducida por Alejandro Moreno, pronostica que César Augusto ya rebasó al médico en el hándicap. ¿A quién creerle, entonces? Sólo al comportamiento ciudadano.

LA VEDA

Según el marco legal, en la veda por la consulta de revocación de mandato les está prohibido hacer propaganda a los tres niveles de gobierno, durante 65 días.

El artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato refiere que durante el tiempo que comprende el proceso, desde emitida públicamente la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, no podrán los órganos gubernamentales difundir ningún tipo de propaganda a través de los medios de comunicación masiva.

Como excepción sí será posible difundir campañas informativas sobre educación, salud y las necesarias para la protección civil.

Los tres poderes de la Unión, organismos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública, así como cualquier otro ente del gobierno, también están obligados a cumplir la veda. De ahí que el gobierno federal haya adelantado pagos de programas sociales.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), queda prohibido realizar actos de campaña y proselitismo electoral; todo tipo de propaganda electoral y gubernamental.

En el caso de las encuestas, su publicación queda prohibida durante los tres días naturales anteriores a la jornada electoral y hasta el cierre de las casillas; y no podrán difundirse encuestas, total o parcialmente, que por objeto tengan dar a conocer las preferencias ciudadanas. Respecto a las opiniones periodísticas, no asoma reestricción alguna.

Hay, también, otra veda en Tamaulipas. La que tiene qué ver con el proceso electoral. En esta tampoco asoman restricciones para comentarios periodísticos; ni los vertidos vía redes sociales sobre la contienda.

EMIGRACIÓN DE CUADROS

Uno de los aspectos insoslayables en la disputa por arribar o conservar el poder, es la confusión que se genera entre la ciudadanía.

Existen choques hacia el interior de los partidos coaligados que no han logrado superarse, hasta el grado de que hay cuadros, al ver tanto sainete, que han dado por emigrar hacia la competencia. Sin embargo, el hecho no es insólito, puesto que durante décadas así ha ocurrido, como claramente lo registra la historia, que da cuenta de que el grueso de los militantes golondrinos ha solicitado su alta en membretes a los que otrora tanto descalificaron. Algunos de ellos, por cierto, le han provocado sentidas incisiones no sólo al PRI, PAN, sino también al PRD y a la mentada ‘chiquillada’, hasta que apareció Movimiento Regeneración Nacional (morena), que también se suma a los dejados.

Los que esta vez han abandonado los barcos albiceleste, tricolor y guinda, lo han hecho esgrimiendo una serie de justificaciones, que, hasta eso, son harto creíbles, como las que enseguida enumero: a) Los espacios se limitaron; b) Se privilegia las cargadas, el corporativismo y la imposición; c) Más que impulsar la vida de una organización moderna y de nuevo tipo, se permite que resurjan decisiones autoritarias, como es la disciplina a ultranza y un renovado caciquismo político que asfixia todo intento democrático.

También, hay que decirlo, es difícil creer que todos los notables de los membretes aludidos, que hoy reniegan de sus partidos y se han echado en manos de otros, lo hagan en defensa de sus principios, ya que hay motivos diversos de fondo.

Lo que ocurre es que así expresan sus intereses personales, de grupo o facciosos.

Esto ya lo saben los ciudadanos. Sobre todo, porque es difícil entender la mescolanza de partidos, aun cuando todos naveguen hacia un mismo puerto. En consecuencia, de cara al proceso electoral los militantes partidistas argumentan que actúan revueltos porque no vislumbran proyectos (sólidos) propios, aunque en el fondo permanecen ahí por conveniencia. De cualquier forma, los desprendimientos seguirán.

Caminante no hay camino

Maki Esther Ortiz Domínguez no ha decidido todavía, públicamente, si se la jugará con ‘El Truko’ o con el Doctor, pero de que ya está operando, allá en su nicho (Reynosa), no tengo la menor duda. Su capital político rebasa los 70 mil electores tan sólo en esa localidad fronteriza, por supuesto; y creo que analiza a quién vendérselo. Al rehusarse ella y su vástago (el mentado ‘Makito’), asistir al cierre de la precampaña de Américo Villarreal Anaya, confirmaron que está en el aire su participación en el actual proceso electoral.

Se hace camino al andar

A partir de mañana, diversos planteles de educación preparatoria y de nivel profesional reanudarán clases presenciales. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) mantendrá las cuatro modalidades con que inició el semestre: 1) Totalmente presencial (para los alumnos de las áreas de salud, laboratorios y con asignaturas prácticas: 2) Híbrida, que reúne presencialidad y virtualidad simultaneas y/o alternadas; 3) En línea, con sesiones presenciales para evaluación o asesorías; y 4) Completamente en línea. En su oportunidad y derivado de los acuerdos con los directores de las veintiséis dependencias educativas de la UAT, el rector Guillermo Mendoza Cavazos anunció las disposiciones para atender el retorno gradual y seguro, destacando que todos los planteles cumplen las recomendaciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas, manteniéndose los protocolos sanitarios para la continuidad de labores administrativas.



Cicuta

Carlos Loret de Mola se siente agredido con la revelación que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre sus ingresos.

Según el presidente, el periodista gana 15 veces más que él. Hay quienes descalifican la exhibida del jefe del Ejecutivo Federal, pero como él mismo dice: ‘el que se lleva, se aguanta’. ¿O acaso Loret de Mola tiene patente de corzo para balconear a quien le de la gana? Su víctima más reciente fue José Ramón López Beltrán, hijo del ‘Peje’, por supuestamente vivir en una mansión ubicada en Houston, Texas.

Pero nada ha dicho sobre la brutal golpiza que su padre, Rafael, le dio a su ex mujer, en Madrid (España), enviándola a un hospital. ¡Vaya, ‘fichitas’!azaaa