Mirada de Mujer, versión Elba Esther

En lo que va de este sexenio desastroso y totalmente echado a la basura de Andrés Manuel López Obrador, creo que la boda de la ex líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, es lo más agradable, y hasta “chusco” que se ha visto en los últimos años.

El anuncio de su matrimonio, es como si TV Azteca , hiciera el relanzamiento de la telenovela “Mirada de Mujer”, pero en esta versión, la protagonista sería un viejita.

El escándalo que ha provocado, esta que será la boda del año, le dio un respiro a muchos mexicanos que están hartos de un Gobierno Federal tóxico y de improvisaciones, que le está saliendo muy caro al pueblo. A sus 77 añotes, la maestra “cacique” ,como las abuelas millonarias se casó por tercera vez, con quien fuera su abogado (ahora que estuvo en la cárcel ), Luis Antonio Lagunes, quien mínimo podría ser su hijo y , tal vez , hasta su nieto, pues le lleva 41 años de diferencia. Doña Elba se adueñó durante 23 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , el PRI la hizo Diputada, Senadora, Secretario General del Comité Nacional y también el Partido Revolucionario Institucional, con el Copetes de Enrique Peña Nieto, la hizo … “Pamada” y hasta la metieron a la cárcel acusada de corrupción y la neta, lo que es: De robarse la lana de los profes.

El pachangón se realizó en Oaxaca, donde solo hubo 150 invitados, a quienes se les condicionó la prueba COVID, para poder asistir, pues imagínese, el novio, todavía no se casaba y seguramente ya tenia miedo de que se le fuera a “petatear” la novia , y quedarse viudo el mismo día del matrimonio, pues Doña Elba, como todos los viejitos , es parte de la población vulnerable en esta pandemia . Imagínese, si la teacher, le regalaba hasta Hummers a sus dirigentes magisteriales para tenerlos bien maiceados y callados, pues capaz, que a su nuevo muñeco, lo hace Rey de Belleza. No sé si Elba Esther, siga teniendo ingresos millonarios, como cuando trabajaba tranzándo a los maestros, pero de qué tiene su dinerito guardado en su colchón lo tiene para seguir dándose una vida loca y tratar como su bebé a su nuevo marido .

La ex cacique seguirá con su vida de lujos y derroches, pero me queda claro que este amor de película, no le va a costar a Luis Antonio Lagunes, ni siquiera los Gerber ( ósea su papilla ) que desayuna todos los días la profesora.

Ya nada más falta, que Doña Elba Esther Gordillo, grabe un disco, Como cuando Gloria Trevi, salió del penacho. Pero la imagen de corrupta y de haberle hecho mucho daño a la educación Mexicana , eso nunca se la podrá quitar, pero de que este fin de semana le robó el rating a Televisa … Se lo llevó.

SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, DIPUTADO PORRISTA

Podemos tener la idea de que los Diputados Federales NO SIRVEN para nada, pero al ver ,ayer , al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federales, Sergio Gutiérrez Luna, quien dio una rueda de prensa en Tampico, veo que no estamos tan equivocados.

Y es que el legislador oriundo de Veracruz, nada más le faltó llegar con sus “pompones” y en mini falda, para ser uno de los porristas oficiales de la reforma eléctrica.

Se supone, que su presencia sería una posibilidad de gestionar recursos para el dique del Camalote, y de esta manera terminar con el riesgo del desabasto del agua en la zona sur de Tamaulipas, pero el señor Diputado, vino de mensajero ( de parte de su jefe, el presidente de la República ) a hablarle bonito a los empresarios, de esta parte del estado, de la dichosa reforma.

Y mostró que le valía “M”, El hecho de si se arregla el problema del agua o no, en Tampico, Madero y Altamira, el solo vino de vacaciones, con gastos pagados por la Federación, para hacerle campaña a esta reforma. Y a nosotros, que nos lleve el diablo , y nos quedemos sin agua . ! Bonita Fregadero ! Recuerde : No se vale Chillar !