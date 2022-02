Se apodera el Hip hop del medio tiempo del Super Bowl LVI

ESTAOS UNIDOS.- El show del medio tiempo del Super Bowl LVI es quizá uno de los momentos más esperados para los amantes del hip hop. Esta edición será engalanada por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

En el SoFi Stadium, 50 Cent sorprendió a los aficionados con el tema In The Club, al ser el artísta invitado.

Existe gran expectativa sobre el espectáculo musical de este 13 de febrero en el SoFi Stadium, ubicado en los Ángeles, California, durante el encuentro que disputan los Bengalíes de Cincinnati y los Carneros de Los Ángeles.

En el video promocional del medio tiempo, dado a conocer el pasado 20 de enero, se observa a los representantes del hip hop llegar a la cita en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT! ????️????

Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

— NFL (@NFL) January 20, 2022